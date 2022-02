O dia mais lamechas do ano está a chegar, mas há vida para além dos restaurantes a meia luz. Venha jantar ao mercado, beber um cocktail no Time Out Bar e dançar.

O dia 14 de Fevereiro não tem de ser penoso para quem está solteiro, quer apenas beber um copo com os amigos, não tem paciência para efemérides temáticas ou está a tentar mudar de estado civil. Se não quer celebrar o São Valentim, o Time Out Market é o sítio, com música alta e mesas corridas, sem lugares marcados: é sentar onde houver lugar, lado a lado com alguém que pode surpreender.

Se o problema é meter conversa com um estranho, perguntar ao vizinho da mesa o que está a comer é um pretexto bem melhor do que a meteorologia ou cães fofinhos no parque. E, no mercado, pratos e copos são temas que dão pano para mangas.

Neste dia, o Time Out Bar transforma-se em Singles Meeting Point, a partir das 18.00, mas durante todo o dia haverá um cocktail que estará com uma promoção 2 por 1. Na compra de um “It’s a Match” (sumo de ananás, gin, tequila), o Time Out Bar oferece outro igual. O bar oferece e o cliente, por sua vez, pode oferecê-lo a quem quiser (aos amigos ou a alguém que queira impressionar). Será que resulta naquilo que tanto vemos nos filmes? “Este cocktail é oferta daquele senhor do outro lado do bar”, diz o barman. Veremos.

Se não resultar, pode sempre tentar o próximo passo... de dança. As noites de forró estão de volta ao mercado, das 21.00 às 00.00, com a habitual equipa e boa disposição do Espaço Baião. E que saudades tivemos disto. Escolha o seu par e faça os seus moves.

