O Time Out Market faz 10 anos e a festa é no próximo sábado

Passou-se uma década desde a abertura do Time Out Market (o primeiro do mundo), no Mercado da Ribeira. O programa de festas inclui concerto dos Bateu Matou, DJs e pratos especiais. A entrada é livre.

E de repente, já passaram dez anos desde a abertura do Time Out Market, em Lisboa. O primeiro mercado Time Out do mundo, no Mercado da Ribeira, celebra o seu 10.º aniversário no próximo sábado, 18 de Maio, com uma programação musical de acesso livre. O ponto alto é às 22.00, hora a que os Bateu Matou sobem ao palco para uma hora e meia de concerto. Mas o grupo formado pelos bateristas Ivo Costa, Quim Albergaria e Riot não vai estar sozinho. Terá três convidados de honra: Tatanka, Joana Espadinha e Milhanas. A partir das 18.30, começa a música, pelas mãos do DJ Kwan. Depois do concerto, a festa segue no Rive Rouge, ao som de Pete Tha Zouk.

A que sabe uma década?

Uma data redonda como esta não pode ser celebrada sem que a programação passe também pela cozinha. Na Academia Time Out, dois workshops convidam crianças e adultos a vestir o avental – para fazer um bolo de aniversário e para preparar um banquete digno dos 10 anos do Time Out Market. As sessões já estão esgotadas, mas pode sempre ficar de olho nas próximas datas disponíveis.

Até ao final de Maio, cada restaurante do Time Out Market terá à venda um prato especial, dedicado ao 10.º aniversário, muitos deles reedições de iguarias que já passaram pela carta. Marlene Vieira resgata o seu ceviche de espadarte rosa, enquanto Henrique Sá Pessoa serve o famoso bitoque. Já Susana Felicidade decidiu inovar e apresentar uma nova receita: uma salada de bacalhau fresco e funcho.

Avenida 24 de Julho, 49 (Cais do Sodré). Sáb 18 Mai 18.30. Entrada livre

