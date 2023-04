O Trilho de São Vicente está de volta e vai pôr-nos a correr pelas ruas da cidade

A 2º edição do Trilho de São Vicente enche as ruas da cidade a 14 de maio. A iniciativa inclui uma corrida de 10 quilómetros e uma caminhada de cinco.

Já é o segundo ano que o Trilho de São Vicente desafia os lisboetas a correr ou caminhar pelas ruas da cidade. A iniciativa, que se estreou em 2022, repete-se este ano a 14 de Maio e conta com a colaboração de nove colectividades da Freguesia de São Vicente. O evento desdobra-se em dois: uma corrida de 10 quilómetros, com partida às 10.00 no Mercado de Santa Clara, e uma caminhada de cinco quilómetros, com arranque às 12.00.

A prova de 10 quilómetros destina-se a participantes a partir dos 18 anos, mas os mais novos, com idades entre os 14 e 18, podem juntar-se ao Trilho Urbano de São Vicente (Urban Trail São Vicente). Já a caminhada de cinco quilómetros é uma prova aberta a todas as idades.

As inscrições já estão abertas e os preços vão dos 5 aos 15€, mas atenção, se for do tipo procrastinador e deixar para o último dia, tem um acréscimo de 3€. Os bilhetes podem ser comprados online, neste site, ou presencialmente, na Calçada da Tapada, 71 A (Alcântara). Todos os participantes têm direito a um kit, que inclui uma t-shirt, um saco, uma medalha e o respectivo dorsal.

Este ano, o Trilho Urbano de São Vicente conta com o apoio de nove colectividades locais: o Centro Cultural Popular de Santa Engrácia, o Clube Desportivo da Graça, o Clube Ferroviário de Portugal, o Grupo Excursionista Recreio Familiar, o Grupo Desportivo “Os Jovens”, o Maria Pia Sport Clube, o Mirantense Futebol Clube e o Operário Futebol Clube de Lisboa.

Mercado de Santa Clara (São Vicente). 14 de Maio (Dom). 10.00. 5€-15€

