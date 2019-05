O VeggieWorld regressa ao Pátio da Galé já este fim-de-semana

O maior evento da Europa em produtos de origem vegetal está de regresso ao Pátio da Galé. O programa contempla conversas, showcookings e workshops para toda a família.

Com o VeggieWorld a decorrer já este fim-de-semana, 25 e 26 de Maio, o universo vegan não poderá ficar mais à mão de semear. Se ainda tem dúvidas sobre este estilo de vida, fique a saber que este é o sítio certo para aprender.

Fundado em 2011, em Wiesbaden, na Alemanha, o VeggieWorld chegou pela primeira vez a Portugal o ano passado, como resposta aos muitos restaurantes, cafés e lojas que começaram a abrir como cogumelos pela cidade de Lisboa. Este ano, arranca a 25 de Maio, com muito para ver e fazer entre as 10.00 e as 20.00.

Catarina Galinha – mestre em Engenharia Biológica pelo Instituto Superior Técnico e doutorada pela Universidade Técnica de Delft, na Holanda – abre as festividades às 11.00, com uma palestra sobre “A deficiência em selénio”, um micronutriente com várias funções no organismo, desde o funcionamento da hormona tiroideia à protecção contra infecções.

No primeiro dia, conte ainda com uma conversa sobre a formação dos futuros chefs de cozinha, às 12.00; fontes de proteína vegan, às 13.00; e as vantagens das bebidas alternativas ao leite produzidas a partir de leguminosas portuguesas, às 14.00.

Se está à espera de dicas para aprender a cozinhar uns pratos, não se preocupe, que também as há, como as receitas de snacks saudáveis, sem glúten ou açúcares refinados, da Yum Lab; ou a de arroz caldoso de Licor Beirão e cebola frita, do chef Vítor Rodrigues.

No dia seguinte, 26 de Maio, o programa tem início à mesma hora, mas termina mais cedo, por volta das 16.00. E destaca-se o showcooking “Keep it simple, keep it raw”, de Isabel Serra, certificada em Alimentação Consciente pela Tree of Life Foundation, escola e centro holístico com regime vegan e cru.

No Pátio do Galé, haverá ainda – durante os dois dias – uma série de expositores, não só de comida, mas também de cosmética, roupa e decoração. Pode contar, por exemplo, com a presença da Associação Vegetariana Portuguesa e de marcas e empresas como o Celeiro, a Organic Beauty, a OrganiCup e o Vegan Surf Camp.

Se a compra for feita online, o preço do bilhete fica entre os 6€ e os 10€. No próprio local, custa entre 6€ a 12€. A entrada é livre para crianças até aos 14 anos.

+ Os 15 melhores restaurantes vegan em Lisboa

+ Os bloggers vegan que deve seguir