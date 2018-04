Ôba, este quiosque no Saldanha Residence é saudável

A área de restauração do centro comercial Saldanha Residence foi completamente reformulada. Tem agora luz e novas opções, como o Ôba.

Anna Arany começou por identificar quais os pratos que a maioria das pessoas gosta de comer, independentemente da ocasião e chegou aos risotos, hambúrgueres, grandes massadas. E depois quis ver como dava para transformar esses “pratos gordos” em “pratos magros”. No Ôba, um espaço de comida saudável no novo food court do Saldanha Residence, o risoto transformou-se em quinoto, a massa bolonhesa transformou-se em zolonhesa e por aí fora.

“As pessoas não querem comer saudável quando vão aos mercados, é um facto”, diz Anna, que tinha uma tapiocaria no Mercado de Campo de Ourique, onde ainda mantém uma loja de doces. Quando surgiu a oportunidade de abrir no Saldanha, não queria um “monoproduto”. “É preciso ir expandido ao longo do tempo e só com a tapioca não dá para fazer isso”, explica sobre o produto que também tem aqui disponível, com vários recheios.

Neste Ôba, Anna não quis dizer logo com todas as letrinhas que são um espaço de comida saudável, porque “a bem ou a mal ainda há um preconceito”. Entre as opções aqui disponíveis estão dois quinotos (com quinoa em substituição do arroz): um de espinafres com cogumelos, parmesão e fatias de frango fumado; outro de batata doce, com rosbife, cogumelos e rúcula (6,90€). Há também a tal zoolonhesa com courgete espiralizada, carne e molho bolonhesa (6,90€), um linguini sem glúten, pintado com tinta de choco no Ôba (7,50), com camarão. Os hambúrgueres são vegetarianos, de lentilhas e batata doce, ou de grão e de beterraba (6,90€).

A ementa tem ainda bowls (6,90€) – “quisemos fazer uma coisa com variedade, botar um fun no saudável” – como a tuareg, com falafel com azeitonas feito no forno, abacate laminado e beterraba, o kale, com couve kale (também disponível como snack), peito de peru fumado, cogumelos, tomate e cebola frita ou o muchacho, com arroz thai, feijão encarnado temperado, pimento, milho, camarão e guacamole com molho chilli. Uma opção ligeiramente mais calórica é o strogonoff do lombo, sem lactose e sem glúten, mas com arroz e batata doce frita.

No fim há doces bem doces, que a marca Depois, de doces e sobremesas, é bem gulosa – há tarte de brigadeiro com leite condensado cozido com bolacha Maria ou bolo de chocolate com nutella e avelãs, vendidos à fatia. De vez em quando há ainda uma tarte vegana do Ao 26 – Vegan Food Project.

O forte deste pequeno balcão de food court são os almoços, muito por causa da localização e da proximidade com uma série de empresas, mas com a abertura de um ginásio dentro deste espaço comercial, o Ôba é boa opção para pré e pós-treino.

Centro Comercial Saldanha Residence, Avenida Fontes Pereira de Melo, 32 (Saldanha). Seg-Dom 10.00-23.00.

