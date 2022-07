Óbidos convida a viajar até à Idade Média com festas e romarias

O Mercado Medieval de Óbidos arranca a 21 de Julho e prolonga-se até ao final do mês, com programação para todas as idades.

Já se contam duas décadas de animação histórica num dos burgos mais característicos da época medieval. Este ano não será excepção: o Mercado Medieval de Óbidos está de volta, com a habitual feira, vários espectáculos e muitas outras experiências para todas as idades, como os torneios e as justas, que acontecem todos os dias, em três sessões distintas. O arranque está marcado para esta quinta-feira, 21 de Julho, a partir das 17.00, na Cerca do Castelo.

“Depois da longa e penosa jorna de caminhada até à Vila de Óbidos, todos os populares e caminhantes que de longe vêm se juntam às portas da muralha para comer, beber, jogar e comprar os víveres necessários à sua sobrevivência. Digamos que este mercado tem tudo… menos bons costumes”, recordam-nos em nota sobre o evento, que se realiza na Cerca do Castelo de Óbidos desde 2002.

O popular mercado promete, como sempre, uma amálgama de cheiros intensos, que vão desde as diferentes especiarias até às carnes acabadas de caçar e colocar na fogueira. Além de bancas de artesãos, mesteres e outros mercadores e homens e mulheres de ofício, haverá também com zonas de descanso, recriações históricas, como a dos acampamentos militar e da Ordem do Hospital, e muita animação de rua, onde se destaca, por exemplo, o Cortejo dos Penitentes, na Cerca Velha.

Já entre as experiências disponíveis, destacam-se os serões medievais (29€-69€), que incluem entrada, traje, lugar reservado no Torneio, saudação com ginja de Óbidos e uma ceia medieval para aconchegar o estômago. O repasto é longo e conta com sete momentos: tábuas de queijos e enchidos, muito pão, sopa e paneladas, dois pratos principais, sobremesa e bebida para durar para lá da refeição.

Quanto aos espectáculos, poderá contar com performances de música, dança e teatro de mais de dez grupos de animação diferentes, incluindo da Associação Viajar na Dança, dos Gaiteiros de Óbidos, dos Saltimbancos de Santa Maria e da Trupe “Os Almeidas”.

Os bilhetes já estão à venda na BOL, com preços a variar entre os 5€ (dos quatro aos 11 anos) e os 10€ (a partir dos 12 anos).

Entrada na Rua da Antiga Estrada Real, 2 (Óbidos). 21-31 Jul, Seg-Qui 17.00-00.00, Sex 17.00-02.00, Sáb 11.00-02.00, Dom 11.00-00.00. 5€-10€

