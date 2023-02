Óbidos recebe mais uma edição do Festival Internacional de Chocolate

De 10 a 26 de março, a vila do Oeste volta a acolher a maior festa de chocolate do país. O tema deste ano é banda desenhada.

A primeira edição remonta a 2002 e desde então que o Festival Internacional de Chocolate de Óbidos se consolidou como tradição. Este ano, sob o tema banda desenhada, este ingrediente doce promete dar vida às personagens mais emblemáticas das histórias aos quadradinhos, transformando-as em esculturas de chocolate.

Durante três fins-de-semana, a vila medieval e o Castelo de Óbidos servem de cenário a mais uma edição do evento. E são vários os expositores e actividades que vão animar o festival. Este ano, todos os visitantes terão a oportunidade de assistir, ao vivo, à construção das esculturas de chocolate, além dos showcookings, cujos nomes estão ainda por revelar.

No primeiro fim de semana, o festival vai contar com a presença especial do bicampeão do mundo da Culinary World Cup, Jorge Cardoso. Confirmadas estão ainda as participações dos escultores Francisco Siopa, Abner Ivan e Natalia Marinho.

Também o graffiti terá lugar nesta edição do Festival Internacional de Chocolate de Óbidos, com a pintura de um mural ao longo de todo o evento. A vila recebe ainda uma casa de chocolate que todos vão poder espreitar.

Os bilhetes ainda não estão disponíveis online, mas podem ser adquiridos nas bilheteiras locais.

Óbidos. Sex-Dom 11.00-20.00 (10-26 Mar). 10€ (bilhete geral); 8€ (dos 4 aos 12 anos); gratuito (até aos 3 anos)

