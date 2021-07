Oceanário de Lisboa lança visitas para ver os golfinhos no rio Tejo

Numa parceria com a Terra Incógnita, o Oceanário de Lisboa convida as famílias a descobrir a riqueza da foz do rio Tejo.

O Oceanário de Lisboa associou-se à escola de vela Terra Incógnita para proporcionar uma nova experiência a quem queira conhecer a riqueza da foz do Tejo. Num passeio de barco, além de ver golfinhos de perto, terá oportunidade de conversar com um biólogo marinho, que promete não deixar escapar nenhuma curiosidade sobre as muitas outras espécies que habitam na fronteira entre o rio e o mar, como gansos-patolas, andorinhas-do-mar, corvos-marinhos e, por vezes, até tubarões.

Lisboa é a única capital europeia onde se podem observar golfinhos em meio selvagem. E os avistamentos são cada vez mais comuns. Segundo os pescadores, o aumento tem sido constante nos últimos três anos e está a notar-se mais em 2021. Numa entrevista publicada na última edição da revista Time Out Lisboa, já nas bancas, o fundador e director-geral da Terra Incógnita, Bernardo Queiroz, contou que, após 30 anos no rio, viu algumas coisas pela primeira vez no último ano e meio. “Não deve haver nenhuma capital na Europa – e deve haver poucas no mundo – que tenha grupos de 30, 40, já chegamos a ver 20 golfinhos a entrarem no rio adentro para se alimentarem.”

Está com vontade de ir passear de barco e ver os golfinhos? A visita na lancha, com duração de duas horas e meia, tem um custo de 48€ por criança (dos 6 aos 12 anos) e 60€ por adulto (a partir dos 13). Se optar por um programa mais completo, com observação de golfinhos, visita ao Oceanário de Lisboa e oferta de uma T-shirt #SeaTheFuture, os preços aumentam para 67€ e 87€.

