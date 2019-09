Oceanário de Lisboa ruma a Cascais por um oceano saudável

Já tem planos para esta semana? Vá a Cascais e aproveite para conhecer mais de dez projectos de conservação apoiados pelo Oceanário de Lisboa em todo o mundo. Mas também para participar nas actividades lúdico-pedagógicas a decorrer no paredão até Outubro.

Há mais de duas décadas que o Oceanário de Lisboa apoia vários projectos que contribuem para um oceano mais saudável e para a protecção da biodiversidade. Na exposição “O Oceanário não está só em Lisboa”, que pode ser vista no paredão de Cascais até 15 de Outubro, poderá aprender mais sobre o papel do Oceanário na conservação da natureza, em Lisboa, mas também fora de portas.

Entre os projectos financiados pelo Oceanário, encontra, por exemplo, “Rebreath: Recifes intertidais, berçários em regiões temperadas”, coordenado pelo MARE/ISPA-IU, que pretende monitorizar o efeito das alterações climáticas sobre as comunidades de peixes e invertebrados juvenis de águas temperadas do intertidal rochoso; o “Angelshark Project”, desenvolvido nas Ilhas Canárias desde 2014, que pretende, entre várias iniciativas, obter dados acerca da ecologia do tubarão-anjo, visando a sua conservação; e o projecto “Manta Catalog Azores”, da Universidade dos Açores, que tem como objectivo aumentar o conhecimento sobre a presença de Mantas e Mobulas nos Açores e no Atlântico este.

A equipa de educadores marinhos irá sensibilizar para a necessidade de alterar comportamentos e proteger o maior habitat do planeta, através de um conjunto de actividades criativas e visitas guiadas à exposição para o público em geral, em Setembro (nos dias 14, 15, 21, 22, 28 e 29) e em Outubro (nos dias 5, 6, 12 e 13), das 10.00 às 13.00 e das 15.00 às 18.00.

Para as escolas e colónias de férias, as datas e os horários são outros e é necessária uma inscrição prévia, que deverá ser feita através do contacto telefónico (218 815 389) com a Divisão de Qualificação Ambiental da Câmara Municipal de Cascais.

As actividades são grátis e decorrem no espaço do Oceanário de Lisboa no paredão de Cascais, bem perto do Escotilha Bar.

