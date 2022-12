Oceanário volta a ter férias debaixo de água para os mais novos

O Oceanário de Lisboa volta a organizar “Férias Debaixo de Água”, depois de dois anos de suspensão por causa da pandemia. Entre 19 de Dezembro e 2 de Janeiro, estão previstos cinco dias de visitas guiadas ao aquário e várias actividades práticas, incluindo jogos, para crianças dos quatro aos cinco e dos seis aos 12 anos. Haverá ainda tempo para brincar, correr e saltar.

À segunda-feira, o desafio é “Enfeitar o Natal”: as crianças vão inspirar-se no oceano e imitar o peixe-palhaço a decorar a sua anémona ou saber como a lontra enfeita a sua floresta de kelp, uma espécie de alga marinha. Já na terça, o Vasco, a mascote do Oceanário de Lisboa, junta-se aos participantes para oferecer “um presente muito especial ao oceano”.

A programação, disponível para consulta online, inclui ainda uma actividade relacionada com as alterações climáticas, que envolve um jogo sobre a importância de ajudar os outros; uma hora do conto sobre um “inimigo descartável”; e um momento pensado para todos os aspirantes a protectores do oceano, que queiram descobrir quais os ingredientes favoritos de diferentes habitats.

As inscrições devem ser efectuadas por e-mail. Um dia de “Férias Debaixo de Água” custa 50€, mas há pacotes a 180€ e 195€. O preço inclui entradas nas exposições, acesso às actividades programadas, materiais, almoço, lanche e seguro.

Oceanário de Lisboa. 19 Dez-2 Jan, Seg-Sex 08.30-18.30. 50€-195€

