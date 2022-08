+ Oeiras recebe festival de balões de ar quente (e há baptismos de voo gratuitos)

O arranque da 25ª edição do Festival Internacional de Balões de Ar Quente (FIBAQ) acontece, pela primeira vez, no município de Oeiras, a 24 de Setembro. O festival, organizado pela Publibalão desde 1997, ainda não tem as restantes datas marcadas, mas a organização diz que nesse dia irá revelar as novidades do FIBAQ 2022, que habitualmente enche de cor os céus do Alentejo.

O pontapé de partida do festival acontece na Quinta de Cima do Palácio do Marquês de Pombal, em Oeiras, onde terão lugar “actividades únicas”, diz o município, sem adiantar mais pormenores, a não ser uma noite especial. O ponto alto (literalmente) será o Night Glow, um espectáculo nocturno de luz, cor e som, com as chamas dos queimadores dos balões a serem libertadas ao ritmo da música.

Os mais aventureiros poderão assistir ao espectáculo nas alturas, inscrevendo-se num baptismo de voo cativo (balão fixo com subidas e descidas), gratuito e limitado às vagas existentes, preenchidas por ordem de chegada. O voo, disponível para todas as idades, irá ainda oferecer uma vista de 360º sobre a Quinta de Cima do Palácio do Marquês de Pombal.

Quinta de Cima do Palácio do Marquês de Pombal. Largo Marquês de Pombal (Oeiras) 24 de Setembro. Entrada livre. publibalao.com

