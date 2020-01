Oeiras vai ter autocarros grátis em todo o concelho

O serviço rodoviário Combus, que já circulava em Algés, Linda-a-Velha, Cruz-Quebrada e Dafundo, vai ser alargado a Oeiras, Paço de Arcos e Caxias. Deverá abranger todo o concelho até ao final do ano.

Os autocarros Combus, actualmente gratuitos, vão passar a circular em Oeiras, Paço de Arcos e Caxias a partir de 3 de Fevereiro. Anunciada na segunda-feira, 20 de Janeiro, pela Câmara Municipal de Oeiras, a medida prevê um alargamento faseado do serviço ao resto do território. Estima-se que, até ao final do ano, o transporte público Combus beneficie cerca de 100 mil passageiros.

O serviço, que resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal de Oeiras e a transportadora Vimeca, foi inaugurado em Junho de 2007 e suspenso em Fevereiro de 2014. Quatro anos depois, a circulação destes autocarros foi retomada, em Algés, Linda-a-Velha, Cruz-Quebrada e Dafundo. A autarquia, presidida por Isaltino Morais, prevê um investimento de dois milhões de euros, com o objectivo de abranger todo o município de Oeiras.

“Até à presente data, mais de 75 mil passageiros utilizaram estes autocarros”, lê-se ainda na nota da câmara de Oeiras, na qual também é possível consultar os novos circuitos na união de freguesias de Oeiras, Paço de Arcos e Caxias. “O alargamento ao resto do território será feito faseadamente, seguindo-se as freguesias de Carnaxide e Queijas e, por fim, Barcarena e Porto Salvo.”

+ Lisboa vai ter uma nova rede de transportes no Tejo

+ As opções de mobilidade urbana para passeios amigos do ambiente em Lisboa