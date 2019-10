Oficina do Cego comemora uma década com exposição

A Oficina do Cego faz dez anos e aproveitou a efeméride para desenhar a exposição “Oficina do Cego 10 + 7” com uma selecção do trabalho gráfico criado em sete edições do Curso de Auto-Edição.

A dupla retrospectiva, de entrada livre, tem lugar na Galeria Monumental, no Campo Mártires da Pátria, e está aberta ao público entre os dias 3 e 5 de Outubro com projectos resultantes das sete edições do Curso de Auto-Edição, uma formação destinada a profissionais e estudantes do mundo das artes plásticas, bem como designers, professores e a todos os interessados na edição de autor de natureza gráfica e nas artes gráficas em geral.

Ao longo do curso da Oficina do Cego, os alunos aprendem técnicas de impressão como tipografia, serigrafia, cianotipia ou gravura, num programa que também oferece algumas noções de planificação editorial, paginação e acabamentos. E enquanto a exposição "Oficina do Cego 10 + 7" divulga os resultados das sete edições que aconteceram até agora do Curso de Auto-Edição, as inscrições para a 8ª edição estão abertas até ao dia 23 de Outubro. O curso começa no início de Novembro, termina em Março e as sessões acontecem às segundas e terças-feiras entre as 18.00 e as 22.00. A propina está fixada nos 590€.

A Oficina do Cego é uma associação cultural sem fins lucrativos que tem por objectivo a promoção das artes gráficas e ao longo do ano há mais cursos, mas de curta duração. Vá espreitando o programa da formação que é completado com workshops de Impressão Têxtil, Serigrafia, Encadernação ou mesmo de Caligrafia. Um jornal, edições de autor ou fanzines são outros projectos que completam a missão desta associação alfacinha.

Galeria Monumental - Campo Mártires da Pátria, 101. Qui 19.00-20.00, Sex-Sáb 15.00-20.00

