Oktober Festa rega Marvila e Cabo Ruivo com cerveja artesanal

Outubro é o mês mais indicado para pôr a cerveja em dia. A quarta edição da Oktober Festa, a versão alfacinha do festival alemão, acontece nos dias 16 e 17 de Outubro entre Marvila e Cabo Ruivo e junta cerveja artesanal, música e petiscos. O evento é organizado pelo Lisbon Beer District, que une as empresas cervejeiras Bolina, Dois Corvos, Lince, Musa e (agora) Oitava Colina.

Entre a 13.00 da tarde e as 02.00 da manhã deste fim-de-semana, há mais de 50 variedades de cerveja a correr pelas torneiras das fábricas e tap rooms da Bolina, da Dois Corvos, da Lince e da Musa, em Marvila, e da Oitava Colina, no Cabo Ruivo. E porque não se deve beber antes de encher o estômago, no primeiro dia há feijoada de choco e no dia seguinte uma cachupa.

Para ajudar à festa, a Dois Corvos convidou a cervejeira de Colares HopSin, a Musa escolheu a espanhola Cierzo Brewing, a Lince convocou os Piratas Cervejeiros de Queluz, a Bolina chamou os artesãos minhotos da Cerveja Letra e a Oitava Colina deu a mão à cervejeira basca Laugar.

A tudo isto junta-se uma cerveja colaborativa que a Dois Corvos, a Lince, a Musa, a Bolina e a Oitava Colina produziram para a festa. Trata-se de uma witbier com aroma a coentros e banana, relativamente leve (5.5%), mas com um sabor intenso e um final prolongado.

Ao longo da Oktober Festa, vai ainda ser possível escutar DJ sets de David e Miguel, Progressivu, Luís Severo, Hélio Morais, Mike El Nite, Rapaz Ego, Hipster Pimba, Jetro Tuga e Filipe Karlson. Os horários e lugares das actuações vão ser anunciados no Instagram do Lisbon Beer Department.

Vários locais entre Marvila e Cabo Ruivo. Sáb 16-Dom 17, 13.00-02.00.

