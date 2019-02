Olhe para o céu: há Super Lua esta terça-feira

A beleza celestial está disponível o ano inteiro, mas há quem prefira olhar para cima apenas em ocasiões especiais. Esta terça-feira, poderá ver a segunda e a maior Super Lua do ano.

Depois de uma chuva de meteoros, de uma Super Lua Sangrenta e de 100 horas a olhar para o céu, é provável que já sinta a cabeça nas nuvens, mas – concentre-se – ainda há muito para apreciar lá em cima até ao final do ano. Esta terça-feira, 19 de Fevereiro, quando anoitecer, olhe com dedicação para o tecto natural da Terra e aprecie a Super Lua, a maior do ano.

Esta Super Lua é provocada pela ocorrência simultânea da fase de Lua Cheia e da presença da Lua no perigeu, o ponto da órbita da Lua, em que esta se encontra mais próxima da Terra. Para um observador, a Lua parece maior quando está perto do horizonte e quando aparece por entre edifícios ou árvores. Neste caso, parecerá 14% maior e 30% mais brilhante do que o habitual, estima o Observatório Astronómico de Lisboa.

A melhor ocasião para a observar, se as condições meteorológicas o permitirem, será no momento do nascimento da Lua, quando ela aparece no horizonte, explica o Observatório. Em Lisboa, será pelas 18.17, mas estará nevoeiro, com nuvens baixas, de acordo com informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Se não morar na capital ou estiver noutro ponto geográfico por esta altura, pode consultar aqui a hora do nascer da lua na cidade. A próxima e última Super Lua do ano ocorrerá a 21 de Março, mas a observação não será tão favorável.

