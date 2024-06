Onde foi filmada 'A Acólita'? As localizações surpreendentes da nova série de 'Star Wars'

©Christian Black/Lucasfilm Ltd. & TM.

Situada 100 anos antes dos eventos de A Ameaça Fantasma, a nova série Star Wars, A Acólita, desenrola-se durante uma era nunca antes vista do universo de Star Wars, em imagem real.

A série do Disney+ tem Amandla Stenberg como as irmãs gémeas Osha e Mae, que representam o lado bom e o lado negro da Força. O respeitado mestre jedi Sol (Lee Jung-jae de Squid Game) investiga uma série de crimes que o levam a reencontrar a sua antiga aluna Osha, enquanto lida com a sua jovem padawan Jecki Lon (Dafne Keen) e o contrabandista Qimir (Manny Jacinto).

Esse novo período temporal levou a criadora Leslye Headland a criar galáxias e mundos que fossem familiares, mas ainda assim diferentes. Para o conseguir, todos os oito episódios de A Acólita foram filmados em vários locais pela Europa. Mas onde exactamente?

©LucasFilm 'A Acólita' na Madeira

Madeira, Portugal

A ilha atlântica da Madeira, mil quilómetros a sudoeste de Portugal, junta-se ao rico mosaico de localizações de Star Wars ao redor do mundo. As filmagens ocorreram na floresta Laurissilva de Fanal, património da UNESCO, e noutras áreas da ilha, incluindo Caniçal, Porto Moniz e Ribeira da Janela, assim como nas ilhas menores próximas de Porto Santo, Desertas e Selvagens.

Quase um quarto de A Acólita foi filmado na Madeira, que representa diferentes destinos galácticos na série, incluindo o planeta florestal Khofar, localizado na Orla Exterior e lar do mestre jedi wookiee Kelnacca.

A Madeira nunca tinha sido cenário de uma produção desta dimensão antes, por isso cada um dos locais deu à série um visual original. Durante as filmagens, o elenco e a equipa incorporaram o clima imprevisível da Madeira no visual da série, em vez de esperar que os céus se abrissem.

©Lucasfilm Ltd. Amandla Stenberg, em 'A Acólita'

“A Madeira era o único local que nos oferecia a maioria dos locais que precisávamos de encontrar, numa única ilha”, disse o produtor Damian Anderson à agência Lusa. “Oferecia ambientes que nunca tínhamos visto antes e deu-nos a oportunidade de expandir a nossa criatividade para criar novos mundos”.

Tal como a ilha irlandesa de Skellig Michael, representando Ahch-To em O Despertar da Força e Os Últimos Jedi, a costa acidentada da Madeira ajudou a evocar um sentido de isolamento. “O oceano e o estilo dos locais que escolhemos retratam a solidão e afastamento de certos personagens”, disse Anderson.

Englefield Estate, Berkshire (Inglaterra)

Inaugurados em 2021, os inovadores Shinfield Studios em Berkshire foram o lar das sequências interiores de A Acólita e o principal local de filmagem da série (sob o título provisório Paradox). Os bosques próximos da Englefield Estate, uma propriedade rural que já foi usada em tudo, desde X-Men: O Início até Mestres do Ar, foram usados para cenas com os jedi. A propriedade não é aberta ao público, por isso espere ser estrangulado pela Força se tentar uma visita.

Brecon Beacons, País de Gales

Nos últimos anos, o sul do País de Gales tornou-se uma espécie de segunda casa para a Lucasfilm, com a série sequela de Willow, filmada na área em 2021. Mas A Acólita marca a primeira vez que o universo de Star Wars foi filmado no País de Gales. A rodagem aconteceu em vários locais a partir de Janeiro de 2023, incluindo o Parque Nacional de Brecon Beacons, pelas suas florestas e áreas verdes. Outro local galês usado foi Trago Mills, em Merthyr Tydfil.

Também foram avistadas placas para o escritório de produção de A Acólita em Merthyr Tydfil e a série até escolheu uma jovem actriz local de oito anos de Cardiff, chamada Danielle Waterman, para interpretar uma jovem padawan.

De acordo com um comunicado de imprensa, a decisão passou por filmar em locais reais como estes para “realmente ancorar a série em detalhes luxuosos do mundo real, em homenagem à trilogia original de filmes de Star Wars”.

O designer de produção Kevin Jenkins explica que o design de A Acólita visava criar uma “versão mais antiga e pacífica da galáxia do que vimos até agora”. Como resultado, “novos mundos exuberantes foram imaginados por uma equipa de artistas que os conceberam especificamente para a série, para reflectir a República no seu apogeu”.

