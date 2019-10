Onde param as esculturas gigantes de Harry Potter em Lisboa? É preciso descobri-las

Há seis réplicas de peças originais dos filmes de Harry Potter espalhadas por Lisboa. Se encontrar pelo menos três, poderá vir a ser um dos primeiros a visitar, sem gastar um cêntimo, a mega exposição que chega em Novembro, com milhares de objectos, adereços e guarda-roupa de Hogwarts. Está preparado?

O Chapéu Seleccionador já está à sua espera junto ao Centro Cultural de Belém. É, por agora, a única das seis esculturas gigantes espalhadas pela capital que sabemos onde está. O desafio é que encontre as restantes, podendo habilitar-se a ganhar um dos 125 bilhetes duplos para visitar Harry Potter™️: The Exhibition a 15 de Novembro, antes da inauguração no dia 26.

“O Harry Potter marcou gerações e é uma oportunidade de ver ao vivo o que faz parte do nosso imaginário. Tudo o que está presente nesta exposição foi usado nos filmes", diz à Time Out o promotor Álvaro Covões, da Everything Is New. "É uma experiência diferente, até porque temos actores, que fazem pequenas representações”, revela ainda. “Há um conjunto de surpresas que também vão acontecer, mas o que é importante é que as maiores cidades do mundo receberam esta exposição e é uma forma de valorizarmos o destino.”

A exposição, que chega agora a Portugal, estreou-se em Chicago há dez anos, onde o sucesso foi imediato, e vem directa de Valência, depois de lá ter ficado mais um mês do que o previsto. Para ser um dos primeiros a visitá-la num evento exclusivo, basta encontrar três das seis esculturas, fotografá-las e publicar uma colagem no Instagram, com a hashtag #harrypotteresculturaslisboa e o tag @harrypotterexpolisboa. Se precisar de ajuda, não se esqueça de estar atento à página de instagram da exposição, onde vão sendo partilhadas pistas: a primeira será anunciada esta quinta-feira, pelas 21.00.

Além do acesso antecipado, através de um convite duplo que permitirá levar um acompanhante, terá ainda a oportunidade de conhecer James e Oliver Phelps, os actores que interpretaram os papéis dos gémeos Fred e George Weasley, irmãos de Ron, nos filmes.

Os bilhetes, com preços diferentes aos dias de semana e ao fim-de-semana, já estão à venda Ticketline e no site oficial de Harry Potter™️: The Exhibition. De segunda a sexta-feira, a entrada terá o preço de 16€ (12€ para crianças até aos 12 anos). Ao fim-de-semana o valor sobe para 19€ (15€ para crianças até aos 12 anos). Há ainda bilhetes familiares cujo valor varia entre os 38€ e os 52€).

+ 16 lugares mágicos que todos os fãs de Harry Potter devem visitar