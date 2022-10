Operação Nariz Vermelho estreia musical infantil no CCB

Após um tour pelos hospitais de Lisboa, o musical “Compasso de Palhaço – Pequena Sinfonia para as Horas Vagas” chega ao CCB a 27 de Outubro. Uma oportunidade de ouro para ver os Doutores Palhaços em acção, fora do contexto hospitalar.

Ao longo dos últimos meses, o musical infantil Compasso de Palhaço – Pequena Sinfonia para as Horas Vagas esteve em tour pelos hospitais públicos parceiros da Operação Nariz Vermelho (ONV). E entre 27 e 30 de Outubro estará em cena no Centro Cultural de Belém (CCB), no ano em que a ONV celebra 20 anos de muita palhaçada. Neste musical, o público pode ficar a conhecer melhor o que fazem estes doutores após um dia de trabalho no hospital, entre cantigas, jogos e desafios.

A ONV é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) nascida em 2002 e cujo cartão de apresentação são os palhaços profissionais que visitam os serviços pediátricos dos hospitais portugueses. Actores que se vestem a rigor para animar as crianças hospitalizadas e que, pelo caminho, também arrancam sorrisos aos adultos que as acompanham ou que lhes prestam cuidados. Cada um dos artistas tem formação especializada em meio hospitalar e adapta a actuação a cada criança e situação, do Dr. Bambu, especialista em Magia Equivocada, à Dra. Josefina Flor, especialista em Xulelologia e Duvidose, entre muitos outros.

“Ao longo destes 20 anos da ONV, as crianças têm-nos feito as perguntas mais engraçadas, e neste espectáculo quisemos dar-lhe as respostas: o que é que os Doutores Palhaços fazem quando chegam a casa? Também comem e tomam banho? E o que comem? E onde dormem? Será que fazem o que qualquer pessoa faz, ou até as suas horas vagas são preenchidas com momentos extraordinários, como aqueles que criam junto das crianças?”, explica Fernando Escrich, o director artístico da ONV e também responsável pelo musical.

A iniciativa mereceu o apoio da Fundação Centro Cultural de Belém, que acolhe este espectáculo. “A Operação Nariz Vermelho é uma iniciativa do maior mérito e digna de toda a nossa admiração, sobretudo pelo sucesso que tem conseguido obter junto das crianças hospitalizadas, ao longo dos 20 anos que agora se celebram. A Fundação CCB nunca poderia ser indiferente a que esta efeméride pudesse ser assinalada na Cidade-Aberta que somos, para que todas as crianças, fora das paredes de um hospital, pudessem também festejar e conhecer melhor a importância deste valioso projecto sociocultural”, afirma Elísio Summavielle, presidente da fundação.

As sessões dos dois primeiros dias são destinadas a escolas, enquanto que as sessões de 29 e 30 de Outubro estão abertas para o público em geral. A compra dos bilhetes reverte integralmente para a ONV.

Compasso de Palhaço – Pequena Sinfonia para as Horas Vagas. CCB 27 a 30 de Outubro. 27 Out 11.00 e 14.30; 28 Out 14.30 e 19.00 (Escolas)/ 29 Out 11.00 e 15.30; 30 Out 11.00-15.00. Bilhete: 3€

