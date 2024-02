‘Oppenheimer’ e ‘Pobres Criaturas‘ limpam os BAFTA (e esfregam as mãos para os Óscares)

Oppenheimer arrecadou este domingo sete BAFTA (British Academy Film Awards), grande parte nas categorias principais. Além do prémio para Melhor Filme, a produção sobre o pai da bomba atómica valeu a Christopher Nolan a distinção de Melhor Realização, a Cillian Murphy o de Melhor Actor e a Robert Downey Jr. o de Melhor Actor Secundário. Fotografia, Edição e Banda Sonora Original fecharam as contas deste que é também um dos grandes candidatos aos Óscares, que acontecem a 10 de Março.

Assim como Pobres Criaturas, que saiu dos BAFTA com cinco prémios. Destaque para o de Melhor Actriz, que foi parar às mãos de Emma Stone, actriz que vestiu a pele de Bella Baxter, uma jovem trazida de volta à vida por um cientista, numa comédia negra frankensteiniana de Yorgos Lanthimos. Apesar de, na contabilidade final, ter sido o segundo filme mais premiado, falhou algumas das categorias mais cobiçadas, vencendo os BAFTA de Guarda-roupa, Caracterização, Design de Produção e Efeitos Visuais. A actriz Da'Vine Joy Randolph fechou o rol de vencedores dos elencos, com o BAFTA de Actriz Secundária pelo seu papel em Os Excluídos.

O prémio de Argumento Adaptado foi atribuído a American Fiction, por Cord Jefferson, a partir do romance Erasure, de Percival Everett, um enredo que gira em torno de um romancista que escreve uma extravagante sátira sobre os clichés presentes na literatura negra e cuja obra acaba por ser considerada séria pela elite liberal. E o BAFTA para Argumento Original foi parar a Anatomia de Uma Queda, de Justine Triet e Arthur Harar, filme francês vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes, um policial sobre uma escritora que é acusada de ter assassinado o marido. Dois filmes que têm cinco nomeações aos Óscares para cada um, argumentos incluídos, assim como para Melhor Filme. Destaque ainda para O Rapaz e a Garça, o filme de animação vencedor com o selo do Studio Ghibli e realização de Hayao Miyazaki, que há 20 anos venceu o Óscar com A Viagem de Chihiro e poderá repetir novamente a proeza.

Atribuídos pela Academia Britânica de Cinema e Televisão, os BAFTA distinguem ainda o Melhor Filme Britânico, galardão que distinguiu A Zona de Interesse, de Jonathan Glazer, uma história sobre um comandante nazi que, com a sua mulher, tenta construir uma vida confortável numa casa ao lado de um campo de concentração. Tem cinco nomeações aos Óscares: Filme, Filme Internacional, Realização, Argumento Adaptado e Som.

