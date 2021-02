Organização em tempos de caos? O Museu do Oriente tem um workshop que vai ajudar

O Museu do Oriente nem de portas fechadas deixa de levar ao seu público os habituais workshops – que por esta altura acontecem em formato online. No dia 19 de Fevereiro e depois a 27 haverá um workshop que ensina a utilizar o almanaque Tong Shu, ou seja, que o vai ajudar a organizar melhor o tempo e o espaço nos tempos confusos que se vivem.

A pensar nesta época de desafios e em como utilizar estratégias para vencer as adversidades, o Museu do Oriente aposta na agenda Tong Shu, uma ferramenta útil para quem quer planear as suas acções e projectos, em articulação com a energia do tempo, para delas retirar maiores benefícios. É sobretudo uma sessão destinada a entusiastas de Feng Shui, Bazi e a quem tenha interesse em aprofundar os conhecimentos sobre metafísica chinesa.

A agenda baseada no almanaque Tong Shu, segundo a formulação oficial datada da Dinastia Ming, utiliza quer o calendário solar, quer o lunar – com maior ênfase no solar porque é aquele que permite entrar em harmonia com os ciclos das estações – para planear as actividades sazonais, sendo que é o livro que lhe diz quais os melhores e piores dias para obter sucesso numa determinada actividade.

A partir desta informação, o museu vai ensinar os participantes a organizar e planear os dias, semanas e meses que aí vêm respeitando os ciclos e ritmos sazonais de forma a encontrar o equilíbrio de cada acção que se tome.

Ambas as sessões são online e transmitidas em tempo real no Zoom, sendo que a de dia 19 decorre entre as 15.00 e as 17.30 e a de dia 27 de Fevereiro terá o horário da manhã entre as 10.30 e as 13.00. Os workshops são orientados por Alexandra Morgado, mestre em arquitectura e licenciada em decoração de interiores. As incrições (21,50€) podem ser feitas aqui.

