Orquestra Maré do Amanhã vem a Portugal pela primeira vez

A digressão do projecto, liderado pelo filho do maestro português Armando Prazeres, vai passar por várias cidades portuguesas.

Estávamos em 1999 quando o maestro português Armando Prazeres foi sequestrado e assassinado por criminosos da favela da Maré, no Rio de Janeiro. Onze anos depois, em 2010, o seu filho Carlos Eduardo Prazeres decidiu criar a Orquestra Maré do Amanhã, que desde então dá a conhecer música clássica a milhares de crianças e jovens brasileiros. Este ano, entre 20 de Julho e 6 de Agosto, o projecto – que foi recentemente eleito Património Cultural Imaterial do Rio de Janeiro – estreia-se pela primeira vez em Portugal, com apresentações em Lisboa, Cascais, Porto e na terra-natal de Armando Prazeres, Arouca. Os concertos são todos de entrada livre.

“Levar a Orquestra Maré do Amanhã a Portugal é a realização de um sonho. A vida inteira eu sonhei em prestar essa homenagem ao meu pai. O que eu sei, foi ele que me ensinou. O meu pai que me inspirou nesse projecto. Sempre quis voltar à terra dele e prestar essa homenagem a ele, no lugar onde ele nasceu”, explica Carlos Eduardo Prazeres.

Com um repertório variado, que vai desde a música clássica até temas da cantora pop Anitta, passando por êxitos de bandas como os Beatles ou Guns N’ Roses, a Orquestra Maré do Amanhã irá dar um concerto para peregrinos da Jornada Mundial da Juventude a 28 de Julho, às 17.00, na Catedral da Sé do Porto. Seguem-se concertos a 30 de Julho, às 19.00, na Praça de Arouca; e a 1 e 5 de Agosto, em Cascais. Estão ainda previstos vários flashmobs em pontos turísticos de Lisboa e Porto.

O projecto começou com apenas 26 alunos. Quase 13 anos depois, atendendo todas as crianças matriculadas na região do Complexo da Maré, já impactou mais de 3500 jovens. Ao mesmo tempo tem vindo a identificar talentos, que são convidados a integrar o braço profissionalizante da orquestra, a Camerata Jovem Maré do Amanhã. Os alunos seleccionados recebem não só auxílio financeiro no valor de um salário mínimo (equivalente a aproximadamente 240€ na cotação actual), como bolsas de estudo em escolas privadas, aulas de música particulares focadas no seu instrumento e atendimento psicossocial.

