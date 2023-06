Porta dos Fundos volta a Portugal e Inês Aires Pereira junta-se à tour

‘Portátil, o espectáculo de comédia de improvisação do Porta dos Fundos, está de volta. A actriz Inês Aires Pereira também faz parte do elenco.

O colectivo brasileiro Porta dos Fundos regressa a Portugal, mais uma vez com o espectáculo Portátil, para uma digressão de 22 a 30 de Julho, anunciou esta quarta-feira, 7 de Junho, a convidada especial, Inês Aires Pereira. A actriz junta-se ao elenco, que conta com os actores Gregorio Duvivier, João Vicente de Castro e Gustavo Miranda e com o músico e sonoplasta Andrés Giraldo.

A primeira paragem está marcada para o Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, nos dias 22 e 24 de Julho. Pelo meio há uma passagem por Faro, a 23 de Julho. Seguem-se apresentações em Tróia (26 Jul), Porto (27-28 Jul), Braga (29 Jul) e Coimbra (30 Jul).

Com encenação de Bárbara Duvivier, cada sessão parte de uma entrevista que dá origem a uma peça inteiramente improvisada. “O espectáculo pretende ser, para os integrantes do Porta dos Fundos, um lugar de invenção, de desdobramento, de desenvolvimento dos actores e cumplicidade com a plateia”, lê-se na folha de sala.

Já há bilhetes à venda, na Ticketline, para as sessões no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa (20€-30€); no Teatro Sá da Bandeira, no Porto (18€-25€); e no Altice Fórum de Braga (20€-26€).

