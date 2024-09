O Outono é uma óptima altura para viajar – os custos são mais baixos, os destinos estão com temperaturas mais suportáveis e há muito menos turistas a circular. Há pouco tempo, falámos-lhe de algumas opções económicas para a estação e agora a Expedia revelou os destinos mais procurados.

A lista é baseada nas pesquisas de voos na Expedia nos EUA entre os dias 3 de Setembro e 15 de Novembro de 2024, comparadas com o mesmo período do ano passado – mas, no geral, as pesquisas por viagens internacionais no outono têm vindo a aumentar de ano para ano.

Nenhum destino está a ter tanto destaque como Tulum, que reivindicou o primeiro lugar como o destino mais procurado para o Outono de 2024, com um aumento impressionante de 70% nas pesquisas em comparação com 2023. É, na verdade, um dos três destinos no México que estão na lista, com a Cidade do México a ocupar o oitavo lugar (aumento de 40% nas buscas) e Cancún o décimo (aumento de 35%). Com temperaturas médias na Península de Yucatán a rondar os 27°C e 18°C na capital, é um excelente local para apanhar sol no Outono.

A ilha espanhola de Maiorca também viu um aumento de 70% nas pesquisas e garantiu o segundo lugar, enquanto Curaçao ficou em terceiro, com as pesquisas a subirem 55%.

Tal como o México, o Japão também tem três destinos nesta lista: as pesquisas por Tóquio e Quioto subiram 50%, e por Osaka 45%. Veja o resto da lista abaixo.

Estes são os destinos mais procurados para o Outono de 2024

Tulum, México Maiorca, Espanha Curaçao Tóquio, Japão Quioto, Japão Osaka, Japão Nice, França Cidade do México, México Copenhaga, Dinamarca Cancún, México

Um Outono maravilhoso para viajar

Já organizámos listas de lugares que ainda estão quentes em Outubro e destinos encantadores no Outono pela Europa, além de termos um hub dedicado a viagens para cada mês do ano, incluindo Setembro, Outubro e Novembro. Se está a planear mais uma escapadinha, leve-nos consigo.

