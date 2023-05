Os 140 anos d’A Voz do Operário vão celebrar-se ao som de Clã

No dia 20 de Maio, a Alameda D. Afonso Henriques será palco de uma festa, em celebração do 140.º aniversário d’A Voz do Operário. O programa inclui cultura, desporto e um concerto dos Clã.

Para celebrar os seus 140 anos de história, A Voz do Operário irá organizar no sábado, 20 de Maio, um dia de actividades culturais e desportivas para toda a família, com uma zona reservada a piqueniques e street food. O dia termina ao final da tarde, com um concerto dos Clã. A entrada é livre.

É na Alameda D. Afonso Henriques, a partir das 10.30, que poderá contar com o início da festa. A Associação Desportiva Recreativa O Relâmpago irá ensinar a jogar xadrez e a fazer tabuleiros e peças a partir de materiais reutilizados. Já a Associação Oficina do Cego convida os participantes a levarem peças para uma oficina de impressão artesanal.

Para os mais criativos, haverá um workshop de arte urbana em parceria com a Galeria de Arte Urbana da Câmara Municipal de Lisboa e os artistas Los Pepes Studio.

Se quiser passar o dia em família, poderá relaxar nos espaços para piquenique à sombra ou participar numa aula de pilates para todas as idades, promovida pela Junta de Freguesia do Areeiro.

Para alegria dos mais novos, o espaço fornecerá materiais reutilizados para construção livre de brinquedos, jogos tradicionais e actividades como ateliers de histórias, expressão plástica e pinturas faciais dinamizadas pelos espaços educativos d’A Voz do Operário.

A partir das 15.30, têm início os concertos – primeiro os Sebastião Antunes e Quadrilha e mais tarde, a encerrar a festa, os Clã.

Alameda D. Afonso Henriques. Sáb 20 Mai. Entrada livre

