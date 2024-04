Os 20 anos do Eleven celebram-se com um menu especial

O restaurante com uma estrela Michelin, no topo do Parque Eduardo VII, abriu em 2004. Duas décadas depois, há um menu que cruza o passado com o presente e uma agenda de eventos por desvendar.

Joachim Koerper abriu o Eleven em 2004 quando Lisboa era outra, ainda longe da azáfama gastronómica que hoje se vive, vindo de restaurantes distinguidos com estrela Michelin. No topo do Parque Eduardo VII conquistou a estrela ao fim de apenas nove meses – a primeira, na altura, para Lisboa –, perdeu-a e voltou a conquistá-la logo a seguir, mantendo-a até hoje. Avançando para 2024, o momento é de festa. O Eleven faz 20 anos e nos próximos meses há muita coisa a acontecer, a começar por um menu especial, disponível apenas durante este ano.

“Como fazemos 20 anos, pensámos fazer uma coisa gira, recuperando alguns pratos mais marcantes, que tiveram sucesso nestes anos”, começa por dizer o chef alemão num almoço de apresentação com imprensa. “Tenho pratos que trouxe há muito tempo de Espanha e há outros que estão na nova carta. Está aqui representada a nossa cozinha do passado e do presente”, conclui.

DR Foie gras com enguia, ananás dos Açores e pimenta rosa

O menu (159€/238€ com vinhos) arranca com um atum em duas texturas com caviar de limão e vinagrete de escabeche e, a partir daí, é o cliente que escolhe o caminho a seguir, entre o prato de foie gras com enguia, ananás dos Açores e pimenta rosa, ou o creme de crustáceos com trufa preta e o seu brioche. Segue-se um bacalhau “Iceland” com bivalves e algas ou um leitão lacado, com fried rice, manga e camarão. Na sobremesa, um clássico de Joachim Koerper: soufflé de maracujá com gelado de banana e noz moscada. “É um receita do primeiro livro que fizemos aqui, acompanha-me há décadas”, conta o chef, para quem Lisboa se tornou casa.

“Nestes 20 anos, Lisboa foi avançando e mudando. É muito bom. Muitas coisas melhoraram.” Quando olha para trás, Koerper não duvida de que a evolução da cidade também tem uma mão sua, a começar desde logo por ter sido responsável pela primeira estrela Michelin para Lisboa. “E há muitos discípulos meus aqui em Portugal”, continua, dando o exemplo de José Lopes, hoje chef do estrelado Bon Bon, no Algarve. Os dois, aliás, terão um jantar a quatro mãos no Eleven a 24 de Abril.

DR Soufflé de maracujá com gelado de banana e noz moscada

“A ideia é que o ano [de 2024] tenha várias celebrações, vários momentos para públicos diferentes e que, no fundo, mostrem este lado mais abrangente que o Eleven tem”, explica Miguel Júdice, sócio do restaurante, desvendando mais uma acção em torno do vigésimo aniversário: a inauguração de uma obra de arte assinada pela Oficina Marques e que vai decorar o restaurante, inspirada nos quatros elementos.

“Queremos ter eventos culturais e gastronómicos. Achamos que temos uma certa responsabilidade”, acrescenta ainda o responsável, com desejo de estender a festas também ao espaço exterior do Eleven, aproveitando o jardim e a vista.

O aniversário mesmo celebra-se a 11 de Novembro e o objectivo é que todos os meses, no dia 11, alguma coisa de especial aconteça.

Rua Marquês de Fronteira, Jardim Amália Rodrigues (Parque). 21 386 22 11. Seg-Sáb 12.30–15.00, 19.30–22.00

