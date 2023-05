Os 60 anos do Coro Gulbenkian, mais de 120 concertos e 'E.T.' com banda sonora ao vivo na nova temporada Gulbenkian Música

A primeira temporada de música do maestro Hannu Lintu na Gulbenkian celebra os 60 anos do Coro Gulbenkian e conta com as Schubertiades à moda de Maria João Pires e a estreia de Jakub Joszéf Orliński.

De Setembro de 2023 a Maio de 2024, entre os mais de cem concertos da nova temporada de música Gulbenkian, destacam-se as Schubertiades protagonizadas por Maria João Pires, a estreia de Jakub Joszéf Orliński e a celebração dos 60 anos do Coro Gulbenkian. Na sua primeira temporada como maestro titular da Orquestra Gulbenkian, Hannu Lintu dirigirá a "Ressurreição" de Mahler (23 e 24 de Novembro), a "5.ª Sinfonia" de Chostakovitch (30 de Novembro e 1 de Dezembro), o "Concerto para Violino e Orquestra" de Jean Sibelius (14 e 15 de Dezembro), e a 2.ª Sinfonia de Mendelssohn (18 e 19 de Abril).

O Coro Gulbenkian faz 60 anos de vida no dia 25 de Maio de 2024 e celebra já a partir deste ano com concertos, workshops, visitas guiadas e actividades para toda a família, de entrada livre. No Panteão Nacional, tomará lugar o projecto Diálogos Improváveis, a 20 de Setembro. E no dia 31 de Dezembro, o coro apresenta-se na Igreja de São Roque com um concerto de São Silvestre. A 31 de Janeiro do próximo ano, o maestro argentino Leonardo García Alarcón apresentará as "Vésperas" de Monteverdi, com o conjunto instrumental e vocal Cappella Mediterranea. O Coro também apresentará "Paixão segundo São João" de Bach (26, 27 e 28 de Março) e "Requiem" de Verdi (30 e 31 de Maio).

A pianista Maria João Pires toma lugar central no ciclo dedicado à música de Schubert, que decorre de 21 a 23 de Setembro. A iniciativa é realizada em colaboração com a Cité de la Musique - Philharmonie de Paris, e conta com actuações de Júlio Resende, a cantora moçambicana Selma Uamusse, o pianista Ignasi Cambra, o tenor Ben Johnson, o violoncelista Antonio Meneses, o violinista Lou Yung-Hsin Chang, o Quarteto Hermès, entre outros.

No Ciclo Grandes Intérpretes, Jakub Joszéf Orliński dedica um repertório ao barroco italiano em conjunto com a orquestra Il Pomo d'Oro (26 de Novembro). O grupo musical Hespèrion XXI comandado por Jordi Savall apresenta o concerto Istambul 1700 (16 de Dezembro). Joyce DiDonato conduz o espectáculo Songplay, num cruzamento entre ópera, jazz e tango (11 de Março). Num recital de canções de Brahms e Schumann, a 22 de Março, Evgeny Kissin junta-se ao barítono Matthias Goerne; Martha Argerich e o coreano Dong Hyek Lim interpretam obras de Rachmaninov e Schubert, a 15 de Abril.

O Ciclo de Piano traz à Gulbenkian Elisabeth Leonskaja (9 de Outubro), os jovens Alexandre Kantorow (11 de Novembro) e Denis Kozhukhin (3 de Fevereiro), Arcadi Volodos (4 de Dezembro), Piotr Anderszewski (17 de Fevereiro), Ivo Pogorelich (27 de Abril), e Grigory Sokolov (18 de Maio).

Entre os maestros convidados contam-se nomes como Lorenzo Viotti (7.ª Mahler e Lux aeterna de Ligeti), Giancarlo Guerrero (1.ª Sinfonia de Mahler), John Nelson (Romeu e Julieta de Berlioz), Leonardo García Alarcón (Les Indes galantes de Jean-Philippe Rameau), Ton Koopman (Grande Missa em Dó menor de Mozart), Risto Joost (7.ª Sinfonia de Beethoven) e Stanislav Kochanovsky (Requiem de Verdi). Aziz Shokhakimov estreia-se com a "5.ª Sinfonia" de Tchaikovsky e uma obra de Andreia Pinto-Correia.

Os 50 anos do 25 de Abril também serão comemorados com pompa, a 25 e 26 de Abril, pela Orquestra Gulbenkian, que dará a ouvir Restart de Nuno da Rocha e a Sinfonia Heroica de Beethoven, sob a direção de Nuno Coelho.

A nova temporada de 2023/2024 retoma o Festival de Quarteto de Cordas, bem como o ciclo Músicas do Mundo, com um programa dedicado a sonoridades que vão desde Damasco, com o Ensemble Al-Kindi (30 de Setembro), até Marrocos, com Driss El Maloumi (2 de Março), passando pela Anatólia Oriental, com Ali Doğan Gönültaş (4 de Novembro), pela Arménia e Turquia, com Vardan Hovanissian & Emre Gültekin (13 de Abril), e pelo Afeganistão, com Nasim Khushnawaz (4 de Maio).

No Grande Auditório, nos dias 11 e 12 de Janeiro, será exibido E.T. – O Extraterrestre, de Steven Spielberg, com a Orquestra Gulbenkian a interpretar a banda sonora do filme. A 20 de Março, o espectáculo, protagonizado pela violoncelista Sonia Wider-Atherton e pianista Sarah Rothenberg, terá como pano de fundo a projecção do documentário D’Est, de Chantal Akerman.

A 11 de Fevereiro, o ciclo Rising Stars, de entrada livre, dará a oportunidade ao público de conhecer novos intérpretes e compositores da actualidade. As transmissões do Met Opera de Nova Iorque contemplam Dead Man Walking de Jake Heggie, X: The Life and Times of Malcolm X de Anthony Davis, Florencia en el Amazonas de Daniel Catán, Nabucco e La forza del destino de Giuseppe Verdi, Carmen de Georges Bizet, Romeu e Julieta de Charles Gounod, e La rondine e Madama Butterfly de Giacomo Puccini.

