Os Anjos Não Dormem. Durante um dia, o bairro une-se num mercado e roteiro nocturno

Há restaurantes, lojas e bares com novidades e descontos no dia 8 de Dezembro.

No dia 8 de Dezembro, feriado nacional, o bairro dos Anjos reúne o comércio da vizinhança num mercado, de entrada livre, com mais de uma dúzia de estabelecimentos. Das 11.00 às 19.00, os negócios do bairro (considerado o mais cool de Lisboa) ocupam o antigo Palácio da Bombarda, actual The Indy House, com sugestões de presentes de Natal e muitos descontos.

O evento, organizado "espontaneamente" pelos responsáveis pelos estabelecimentos participantes ganhou o nome Os Anjos Não Dormem. Entre as marcas presentes está a Couve, que se distingue pelos vestuário e calçado confeccionado sem recurso a materiais de origem animal e optando, por exemplo, por microfibras derivadas de vegetais e cereais, ou o histórico Armazém das Malhas. Também a loja Ecolongo vai estar no evento, com alimentos biológicos e a granel, assim como a Zukar, com várias sugestões de doces da pastelaria. A Bandim, uma loja comunitária que expõe produtos de artesãos e criativos na área do têxtil, cerâmica, artesanato ou cestaria, vai apresentar neste dia uma seleção de produtos únicos.

Também há descontos. A florista Ana Flor, no Mercado do Forno do Tijolo há 13 anos, vai ter promoções de 10% em aéreas, suculantes e kokedama. Mas não é a única: a artista Gita Gumira vai estar no local a fazer caricaturas com 50% desconto. Também a galeria e espaço cultural Passevite leva ao mercado serigrafias, gravuras, desenhos e pinturas com descontos similares.

A partir das 19.00, começa o roteiro nocturno de Os Anjos Não Dormem. A proposta é continuar pela zona num périplo pelos seus bares e restaurantes. A organização sugere como paragens o Maria Food Hub, "para a estreia do hambúrguer natalício Maria Noel, um hambúrguer duplo de bife da vazia com cheddar maturado e ketchup de arando", lê-se em comunicado, O Primo do Queijo, onde "há sandes de presunto e queijo da Serra com um copo de vinho tinto Espargueira ou verde Primo Afastado ao preço especial de 5€", e os restaurantes italianos Retrogusto84 e CaJa. Para beber um copo, recomenda-se rumar a um dos seguintes bares: Art Space, Ladidadi, Curva, A Mata ou Pharmácia Musical. No Onda Cocktail Room há descontos de 20% em toda a carta.

