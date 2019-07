Os caracóis vão marchar depressa no Festival Caracol Saloio em Loures

Está a chegar a Loures mais uma edição do Festival Caracol Saloio. Entre 11 e 28 de Julho, junto ao Pavilhão Paz e Amizade, cerca de uma dezena de tasquinhas do concelho vão dar a experimentar as melhores receitas com caracóis e caracoletas.

Diz o povo que a época dos caracóis se estende ao longo dos meses sem R e o povo é que sabe. Como também sabe inventar várias formas de provar estes moluscos gastrópodes terrestres (isto diz a ciência).

Caracol cozido, feijoada de caracoleta, rissóis de caracol, caracoletas à Bulhão Pato ou ovos mexidos com caracoleta e farinheira são algumas das receitas da região apresentadas pelos restaurantes regionais que vão marcar presença no festival.

A entrada é livre, o que significa que terá direito a assistir a demonstrações diárias de showcooking e a explorar uma área de artesanato com a criatividade dos artesãos locais, num festival que também terá um espaço de animação infantil.

Se não for muito fã de caracóis e caracoletas, mas um festivaleiro inveterado, o Festival do Caracol Saloio vai ter uma área de street food em alternativa aos pratos principais do certame.

Pavilhão Paz e Amizade, Rua da República (Loures). Seg-Sex 17.00-00.00, Sáb-Dom (e 26 de Julho, feriado municipal) 16.00-00.00

