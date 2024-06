Os melhores sítios para comer caracóis em Lisboa

Dose 9€

No Coreto do Bairro, aclamado pelas tirinhas de choco frito, a esplanada tem espaço para estar à vontade, sem precisar de espreitar o prato do vizinho – mas quando passam as travessas de inox cheias de caracóis para a mesa do lado faz com que pense duas vezes no petisco que vai pedir. É isso mesmo, atire-se enquanto é tempo deles, com uma cerveja fresquinha e um cesto de pão torrado para acompanhar. A dose é servida todos os dias a partir das 16.00 e fica-lhe pela módica quantia de 9€, vem bem servida e inundada naquela molhanga onde aconselhamos afundar o pão até secar a travessa.