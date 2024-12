Os destinos mais populares para 2025, segundo o Airbnb

Por esta altura, já estamos a deitar listas de destinos em voga pelas orelhas (já falámos da Forbes, do booking.com e da Conde Nast Traveller, só para mencionar alguns), mas com tantos locais a sofrerem com o peso do excesso de turismo, é provavelmente melhor lançar a rede o mais amplamente possível quando se trata de inspiração para viajar.

Agora é a vez do Airbnb! A plataforma de arrendamento de férias de curta duração analisou os destinos que estão a registar aumentos nas pesquisas entre todos os tipos de turistas (viajantes a solo, famílias e grandes grupos) e produziu uma lista de tendências.

Entre elas está Puerto Escondido, uma estância balnear na costa do Pacífico, no estado de Oaxaca, México. Lembra-lhe alguma coisa? Talvez porque este local, com o seu profundo desfiladeiro subaquático, que amplifica as ondulações na água para criar ondas enormes, é considerado um dos melhores locais do mundo para a prática do surf.

Green Bay, a terceira maior cidade do Wisconsin, e Tóquio, a capital em expansão do Japão, também estão incluídas – mas há muito mais de onde estas vieram, por isso veja o top 20 completo abaixo.

Estes são os destinos mais procurados para 2025, segundo o Airbnb

Puerto Escondido, México

Green Bay, Wisconsin

Tóquio, Japão

Palermo, Itália

Cartagena, Colômbia

Charleston, Carolina do Sul

La Serena, Chile

Quioto, Japão

Vancouver, Colúmbia Britânica, Canadá

Mumbai, Índia

Mar del Plata, Argentina

Manly, Austrália

Sevilha, Espanha

Bad Staffelstein, Alemanha

Baton Rouge, Louisiana, EUA

Combloux, França

Chiang Mai, Tailândia

Cardiff, País de Gales

Les Deux Alps, França

Florianópolis, Brasil

