Estes são os destinos mais procurados para 2025, segundo o Booking.com

É claro que as redes sociais podem dar-nos uma boa ideia dos destinos que são tendência neste momento, mas não há nada de errado com os bons e velhos dados de reserva, pois não?

Foi exactamente isso que o Booking.com utilizou para descobrir quais os destinos que vão estar em alta no próximo ano. Utilizando dados recolhidos entre 1 de Agosto e 31 de Outubro de 2024, para estadias entre 1 de Dezembro e 28 de Fevereiro de 2025, a plataforma revelou uma lista de locais para os quais as pesquisas mais aumentaram de um ano para o outro no Reino Unido.

No topo da lista está João Pessoa, uma cidade portuária no nordeste do Brasil com praias deslumbrantes, para onde as pesquisas aumentaram 126%. A cidade é conhecida principalmente pela produção de tecidos e produtos de algas marinhas, mas recomendamos visitar praias como Cabo Brando e Praia de Tambaú.

Em segundo lugar está Tromsø, a maior cidade do norte da Noruega, que é um ponto de observação de estrelas e da aurora boreal. Aqui, o interesse aumentou 122%. Em terceiro lugar? Sanya, um destino de praia espectacular na ilha de Hainan, na China, que registou um salto de 85% nas pesquisas.

Os 10 destinos mais procurados para 2025, segundo o Booking.com

João Pessoa, Brasil

Tromsø, Noruega

Sanya, China

Trieste, Itália

San Pedro de Atacama, Chile

Houston, Estados Unidos

Naha, Okinawa, Japão

Villajoyosa, Espanha

Tignes, França

Willemstad, Curaçao

2025, aqui vamos nós

A Lonely Planet, a National Geographic e a Condé Nast Traveller publicaram recentemente as suas listas dos melhores locais para viajar em 2025, mas porque não dar uma vista de olhos às nossas escolhas para os destinos mais subestimados do mundo?

