É já este domingo, 21, que o piano volta a animar as tardes na sala da música do Palácio de Monserrate, com duas horas de música para desfrutar enquanto passeia.

Estão aí os “Domingos ao Piano”, programa que se estenderá até ao cair do pano de mais um ano, e que arranca já este fim-de-semana. O músico Raúl Pinto inaugura estas duas horas (que se repetem no terceiro domingo de cada mês) de música no Palácio de Monserrate — passe pela Sala da Música entre as 15.00 e as 17.00 e assista ao desempenho.

E porque nunca é demasiado tarde para desejar "bom 2018!", a estreia de "Domingos ao Piano" faz-se com um recital de Ano Novo, com a interpretação da Integral das Valsas de Frédéric Chopin. Quantos aos próximos encontros, levantamos um pouco do véu: em Fevereiro, será o Carnaval a dar o mote, com passagem por valsas, tangos brasileiros e chorinhos da autoria do pianista e compositor brasileiro Ernesto Nazareth. Em Abril, o regresso a Chopin. Maio traz Beethoven e lá para o final do Verão, reencontro com Chopin e Liszt. No final do ano, entra em cena a história do saxofone e obras associadas ao Natal, mas lá chegaremos que ainda há muito caminho pela frente.

Entretanto, não estranhe se o piano se cruzar com a poesia ou a dança — pontualmente, receberão convidados.

Para assistir, basta pagar a entrada no Palácio (entre 6 e 7,50€).

