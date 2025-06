Os melhores destinos de viagem ao ar livre foram revelados

Aqui pela Time Out adoramos a cidade, mas isso não significa que não sabemos apreciar uma boa aventura longe dos circuitos habituais. E, agora, um novo ranking veio revelar os melhores destinos de viagem ao ar livre que o mundo tem para oferecer.

A marca KÜHL divulgou o seu Índice Global de Destinos ao Ar Livre, que analisou 183 países com base em 12 critérios, agrupados em quatro grandes categorias: oportunidades de aventura, riqueza da paisagem, preservação da natureza e conforto e tranquilidade.

No primeiro lugar de melhor destino de viagem ao ar livre do mundo está (rufem os tambores)... a Austrália! Não é exactamente uma surpresa. O país teve um bom desempenho em todos os critérios, ficando em primeiro lugar na categoria de preservação da natureza. Afinal, a Austrália conta com 12 sítios naturais classificados como Património Mundial da UNESCO. Sem contar com o facto de que cerca de 25% do seu território terrestre e 45% das suas águas territoriais estão protegidos.

Em segundo lugar ficaram os Estados Unidos da América, graças à sua dimensão continental e à diversidade de paisagens que oferece, que vai desde pântanos e desertos até vales glaciais. A Nova Zelândia ocupa o terceiro lugar, com o Canadá e França a completarem o top 5.

Estes são os melhores destinos de viagem ao ar livre do mundo

Austrália Estados Unidos da América Nova Zelândia Canadá França México China Butão Malta Brasil

