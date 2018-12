Os mercados municipais que (re)nasceram em Lisboa em 2018

Os Mercados de Lisboa andam em alta. A Câmara Municipal tem um plano para todos os 25 mercados municipais, aqui revisitámos aqueles foram recuperados este ano.

Mercado dos Ofícios

Inaugurado em Maio

A oficina da histórica Latoaria Maciel é uma das estrelas da nova vida do Mercado do Bairro Alto, que agora acolhe oficinas tradicionais portuguesas, entre latoaria, marcenaria, serralharia, cerâmica, têxteis ou pintura decorativa. O mercado reabriu portas com a ajuda da Junta de Freguesia da Misericórdia, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e da Fundação Ricardo Espírito Santo, especialista na área da formação em Artes e Ofícios.

Travessa da Boa-Hora (Bairro Alto)

Fotografia: Arlindo Camacho

Mercado do Bairro de Santos

Inaugurado em Julho

O Dia Portugal Supermercados foi o grande vencedor da concessão para o renovado mercado. Entre os dois pisos há velhos e novos ocupantes e lá de cima vê-se perfeitamente o que se passa lá em baixo graças a uma varanda a toda a volta. Uma das novidades foi a abertura de um restaurante cabo-verdiano chamado Dona Isabel.

Rua Cardeal Mercier. Seg-Dom 07.00- 20.00

Fotografia: Inês Félix

Mercado Lumiar + Bio

Inaugurado em Julho Dentro do renovado espaço, um projecto dos arquitectos João Carrasco e Daniela Ermano, a presença dos produtos biológicos não passa despercebida, ou não fosse um dos parceiros a Agrobio, em conjunto com a Junta de Freguesia do Lumiar e a Câmara Municipal de Lisboa. O que também não passa despercebido é a peixaria da D. Lurdes, nesta casa há anos, ou a charcutaria do Sr. Mário, que aqui trabalha há pouco mais de duas décadas.

Alameda das Linhas de Torres. Ter-Sáb 07.00-21.00

Fotografia: Duarte Drago

Mercado Jardim de Alvalade

Inaugurado em Outubro

A nova vida do antigo Mercado do Levante começou com uma proposta do Orçamento Participativo de Lisboa levada a cabo pela Junta de Freguesia de Alvalade e seus fregueses. O projecto do arquitecto Rui Mendes inclui dois murais do artista urbano portuense GODMESS e uma estrutura ampla e luminosa que vive lado a lado com um espaço verde. Lá dentro encontra os doces da Dona Margarida e as hortaliças da Dona Lurdes.

Rua Antero de Figueiredo, 12. Seg-Sáb 07.00-14.00

Fotografia: Inês Félix

