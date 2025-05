Os museus mais subestimados do mundo, segundo a Time Out

Não perca o balanço do Dia dos Museus – mas que tal, desta vez, visitar uma daquelas instituições culturais que muitas vezes passam despercebidas? Não aquele bairro artístico apinhado de turistas no centro da cidade, onde estão todos os “grandes”, nem os museus que consegue enumerar de cabeça, sem pestanejar.

Para o ajudar a alargar os seus horizontes culturais, pedimos aos editores da Time Out em 11 das melhores cidades do mundo que partilhassem o seu museu subestimado favorito. Alguns são pequenos e muito especializados, outros vivem na sombra de instituições mais imponentes, e até há aqueles que simplesmente estão fora dos bairros do momento – mas todos merecem figurar no seu próximo roteiro urbano.

Depois de riscar da lista o Louvre, o Vaticano, o MoMA ou o Tate, espreite estes 11 museus subestimados.

Miniature Museum Small Worlds, Tóquio

Photo: Small Worlds

“Escondido em Odaiba, uma grande ilha artificial na Baía de Tóquio, o Small Worlds alberga uma das maiores colecções de miniaturas e dioramas do mundo. Inclui réplicas em pequena escala de locais reais, como o Aeroporto Internacional de Kansai ou o centro espacial da NASA nos anos 60, a par de cenários ficcionais de animes como Sailor Moon. O melhor? Um scanner 3D permite criar uma miniatura sua – que pode levar para casa ou pagar para ser colocada numa exposição durante um ano.” — Marcus Webb, Time Out Tóquio

Design Museum, Londres

Photograph: Shutterstock

“Pode ser mais novo, mais pequeno e menos conhecido do que colossos como o British Museum, o Science Museum ou o Natural History Museum, mas o Design Museum não lhes fica atrás. Fundado pelo lendário designer Sir Terence Conran, tem um alcance vastíssimo – desde cenários de filmes a mesas de café. Todas as exposições que vi aqui foram cuidadas, envolventes e acessíveis tanto a novatos como a entusiastas do design.” — Ed Cunningham, Time Out Reino Unido e Londres

City Reliquary, Nova Iorque

Photograph: Henry Hargreaves (image provided by venue) The City Reliquary Museum and Civic Organization

“Enquanto outros museus contam a história de NYC através de documentos históricos e artefactos valiosos, o City Reliquary opta por uma abordagem mais ecléctica. A colecção permanente inclui postais antigos, uma cancela vintage do metro e copos de água com gás. Uma verdadeira ode ao quotidiano da cidade.” — Rossilynne Culgan, Time Out Nova Iorque

Chau Chak Wing Museum, Sydney

Photograph: Supplied | Chau Chak Wing Museum | The Nicholson Collection at the Chau Chak Wing Museum

“Escondido no campus da Universidade de Sydney, este museu é um verdadeiro tesouro. Apesar de ter aberto apenas em 2020, reúne arte, antiguidades e espécimes científicos com uma curadoria poética que desafia narrativas coloniais.” — Alannah Le Cross, Time Out Sydney

Museu Can Framis, Barcelona

Photograph: Maxim Apryatin / Shutterstock

“No coração de Poblenou, o Museu Can Framis alia arte contemporânea catalã a uma arquitectura notável. Instalado numa antiga fábrica têxtil do século XVIII, restaurada por Jordi Badia, apresenta mais de 250 obras de artistas nascidos ou residentes na Catalunha. Um espaço tranquilo e inspirador longe das multidões.” — Maria Jose Gomez, Time Out Barcelona

Museu de História Natural Lee Kong Chian, Singapura

Photograph: paramitag / Shutterstock

“Apesar de estar no campus da Universidade Nacional de Singapura, este museu está aberto ao público e alberga esqueletos gigantes de dinossauros, fósseis e até os ossos de uma baleia-de-bico com 10,6 metros. Até o edifício em si é impressionante, com um design inspirado em falésias.” — Rachel Yohannan, Time Out Singapura

Museu Bordalo Pinheiro, Lisboa

Photograph: Bordalo Pinheiro Museum

“Dedicado ao mestre naturalista português, conhecido pelas faianças das Caldas da Rainha e pelas ilustrações mordazes da imprensa do século XIX, este museu tem uma programação variada e um jardim com animais em cerâmica que dão vida ao seu mundo fantástico.” — Mauro Gonçalves, Time Out Lisboa

CupNoodles Museum, Osaka

Photo: Supplied

“Nos arredores de Osaka, este museu é um verdadeiro santuário dos noodles instantâneos. Aqui aprende-se a história deste produto de conveniência, vê-se a réplica do barracão onde nasceram os 'chicken noodles' e até se pode criar uma embalagem personalizada para levar como recordação.” — MW

MOD, Adelaide

Photograph: Daniel Lawrance MOD

“Este museu futurista e gratuito mistura arte e ciência de forma altamente interactiva. Tem sete espaços com ecrãs, blocos de construção e o primeiro 'Science on a Sphere' da Austrália – um globo 3D com projecções que mudam de planeta todos os dias.” — Melissa Woodley, Time Out Austrália

Norton Simon Museum, Pasadena (Los Angeles)

Photograph: Courtesy Norton Simon Museum

“Com obras de Rembrandt, Picasso, Van Gogh e uma colecção ímpar de escultura sul-asiática, o Norton Simon merecia mais destaque. Como está na sombra dos grandes museus de Los Angeles, sobra mais espaço para apreciar o seu belo jardim de esculturas.” — Michael Juliano, Time Out Los Angeles

Museum of Desire, Melbourne

Photograph: Supplied

“Este novo espaço para maiores de 18 celebra o amor, o prazer e a sexualidade com mais de 25 experiências sensoriais. É divertido, provocador e desafia as normas sociais com um toque lúdico.” — Leah Glynn, Time Out Melbourne

