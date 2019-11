Os óculos da FORA ganharam casa na Baixa onde reina a personalização

Não foi muito longe – do Chiado desceu até à Baixa para abrir portas na Rua da Prata. A FORA Sunglasses ganhou uma outra casa, mais ampla e com uma grande montra para a rua, que deixa entrar a luz e faz as maravilhas dos que por ali passam.

No novo espaço optaram por ter uma zona de oficina maior – ao fundo da loja – onde a clientela pode deitar o olho a todo o processo de pôr, tirar ou cortar lentes, encaixar na armação, enfim, até o produto final estar prontinho. “Mais do que uma marca portuguesa, somos uma marca feita em Portugal”, refere Miguel Barral, o fundador da marca. “A ideia de vir aqui para a Baixa, apesar de nos mantermos num raio próximo, tem a ver também com o turismo”, explica.

Manuel Manso

“A nossa aposta está na customização, no facto de se poder pegar numa qualquer armação da colecção, escolher uma lente de cor e construir os próprios óculos. Como temos a oficina aqui podemos fazer isso rapidamente e há uma infinidade de combinações possíveis”, conta Miguel. E tal como na loja da Rua da Misericórdia, aqui também há maquinaria necessária para transformar uma simples armação nuns óculos graduados – desde que a graduação (da Zeiss) corresponda ao stock da loja, caso contrário vai ter de esperar uns dias.

A Fora mantém, desde a sua criação, o ADN que combina a produção artesanal e portuguesa com aquilo a que Miguel chama de “qualidade acessível”. Os modelos estão todos delicadamente arrumados num só expositor de madeira que ocupa toda a parede lateral, à semelhança da loja do Chiado – mas nesta o fundo das prateleiras é branco, para destacar ainda mais cada par de óculos.

“Sentimos que as pessoas ao longo destes últimos anos reconhecem esse valor – e depois temos um lado muito explicativo, contamos uma história sobre o processo de fabrico e as pessoas ficam com uma ideia clara do que fazemos”, acrescenta.

Manuel Manso

Os Harper, Hero, Rounder, Jacker, Goldlover, Dreamer, Rider, Maker, Rocker e Amber são os modelos disponíveis (118€-158€) e prontos a serem levados para casa tal e qual como estão ou a serem personalizados. Do outro lado, há um quadro que expõe as várias cores e tipos de lente que o cliente pode escolher num par customizado.

Rua da Prata, 169. Seg-Dom 11.00-20.00.

