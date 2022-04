Os óculos de João Gama são feitos de velhas tábuas de skate

João Gama trabalha sozinho e, por enquanto, não precisa de mais mãos. Até porque o pequeno espaço que abriu há cerca de um mês junto à Praça do Chile não comporta mais do que uma pessoa de mãos na massa. É ele o chefe, o criativo e o que faz tudo acontecer. E por tudo entenda-se óculos feitos à mão e a partir de velhas tábuas de skate. A JG Designs nasceu na marquise de casa, mas agora tem porta voltada para a rua.

© Mariana Valle Lima

"Não há máquinas automáticas, é tudo feito à mão", começa por assinalar João, enquanto apresenta o pequeno espaço, uma antiga tabacaria do bairro. Os dias são passados aqui (sábados incluídos) e umas únicas armações demoram, no mínimo, nove horas a ficarem prontas. "A base de todos os óculos são tábuas de skate partidas que vários amigos me vão trazendo. A madeira é super boa — ácer canadiano —, leve, resistente e com diversidade de cores", continua.

Feito o reaproveitamento, recorre a matéria nova para finalizar, nomeadamente a folheado de madeiras nobres, como o ébano, mas não só. Este é também um espaço de experimentação, trabalho que tem resultado em modelos mais excêntricos. Exemplos? A utilização de ráfia, mas também a mistura de pequenas lascas de madeira e resina, que acaba por dar origem a padrões coloridos.

© Mariana Valle Lima

Embora tenha vários exemplares expostos, quase todas as vendas resultam de encomendas. Óculos personalizados e feitos à medida (e com preços a partir dos 160€), procurados por portugueses, mas também por alguns estrangeiros que tropeçam na JG Designs no Instagram. O trabalho é lento e focado nos pormenores — uma única tábua é suficiente para ocupar este artesãos de 34 anos durante uma semana. Hoje, os vários formatos saem-lhe naturalmente, mas para trás ficam longas horas de prática e aprendizagem.

"É impossível fazer isto tudo à mão", começou por pensar. Recém-chegado da Suíça, onde viveu e trabalhou durante nove anos, a pandemia proporcionou-lhe o tempo necessário para desenvolver o novo ofício. Isso e uma passagem pelo Atelier Encaixe, umas ruas acima. "Sempre gostei muito de trabalhar com madeira, mas a minha cena não era tanto a carpintaria ou a marcenaria, mas mais os detalhes", refere. Não é por acaso que começou por fazer laços de madeira para complementar os visuais masculinos, ainda antes de regressar a Portugal.

© Mariana Valle Lima

"A marca está a crescer. As pessoas estão a valorizar cada vez mais o facto de ser feito à mão", remata. A proximidade com os clientes faz parte do método de trabalho, razão pela qual estes óculos deixaram de estar à venda noutras lojas. Mas continua a haver espaço para parcerias. Uma das ópticas do bairro, por exemplo, já sabe para onde encaminhar os clientes que procuram algo especial. A prova de que a JG Designs também vive da boa vizinhança.

Rua Cavaleiro de Oliveira, 6 (Praça do Chile). 96 565 6681. Seg-Sex 09.30-19.00 e Sáb 09.30-13.00.

