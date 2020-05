Os pratos do Cookoo já chegam a Carnaxide, Queluz e Ramada

Depois de Alfragide, Amadora e Odivelas (zona 1), a plataforma de entrega de refeições ao domicílio vai expandir o alcance a outras zonas circundantes da cidade. Algés, Carnaxide, Queluz e Ramada são algumas das novidades.

O Cookoo, um kitchen hub com oito restaurantes com sede no Alto dos Moinhos, começou por fazer entregas de comida ao domicílio no centro de Lisboa e Alcântara. Expandiu depois o raio para entregar em Alfragide, Amadora e Odivelas (zona 1) e agora voltou a alargá-lo, chegando ao Restelo, Algés, Miraflores, Linda-a-Velha, Carnaxide, Queluz e Ramada – estas novas zonas terão um custo de entrega de 1,95€ ao contrário das englobados na primeira, que continuam sem qualquer custo associado.

“O Cookoo já tinha nos seus planos expandir o raio de acção e esta evidenciou-se a altura certa para o fazer: com a pandemia, muitos foram os restaurantes que fecharam e agora, apesar de já terem luz verde para abrir, não poderão encher as salas. Como resultado, nem todos os clientes conseguirão vagas para almoçar ou jantar e precisam de soluções", esclarece Pedro Sanches, co-fundador da plataforma.

Rosita (mexicano), Tortto (italiano), MOM (comida de conforto), Crudo (hamburgueria), Zao (sushi), Inocente (low carb), Croqueteria (croquetes) e Garden Gourmet (vegetariano), uma ideia que procurava democratizar os pedidos. São, ao todo, oito restaurantes que o Kitchen hub nascido em Junho de 2019 disponibiliza para encomenda:

As entregas do kitchen hub estão disponíveis entre 12.00 e as 15.00 e das 19.00 às 23.00, sempre com pedidos que podem ser feitos de forma isolada ou simultânea (pedidos de diferentes restaurantes que são incluídos na mesma entrega). Tudo através da app ou do site.

