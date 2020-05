My Local Eatz: uma plataforma para aproximar consumidores e restaurantes

Serviço online gratuito é uma iniciativa da Unilever para encorajar consumidores a apoiar os restaurantes locais.

Ajudar a restauração da vizinhança que nunca fechou totalmente as portas, mantendo serviços de take-away e entregas ao domicílio, é o principal objectivo da My Local Eatz, a plataforma lançada pela Unilever Food Solutions, a área de negócio da Unilever para o canal HORECA.

Qualquer restaurante do país pode inscrever-se na plataforma, sem qualquer custo ou comissão, e partilhar os menus disponíveis bem como horários e detalhes de contacto. Os consumidores têm apenas de entrar no site e pesquisar ora por localidade ora por tipo de cozinha. Podem também filtrar a pesquisa pelo prato que procuram. Em cada restaurante, encontram uma breve descrição, fotografias do espaço e de alguns pratos e todas as informações necessárias para encomendas.

“Esta é a altura de aplaudir o espírito de resiliência da restauração”, afirma Mariana Hortega, responsável de marketing da Unilever Food Solutions Portugal.

Segundo o plano de desconfinamento pós-estado de emergência do governo, os restaurantes podem reabrir a partir de 18 de Maio, desde que cumpram as normas divulgadas pela DGS. Nos últimos dias, o sector da restauração tem lutado nas redes sociais pela redução da taxa de IVA para 6% e pela isenção da Taxa Social Única (TSU).

