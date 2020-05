Restauração pede redução do IVA para 6%

Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) fez a proposta para a redução temporária do IVA para 6% na restauração na sexta-feira, dia 8. O chef Ljubomir Stanisic reforçou o pedido no Instagram e campanha tornou-se viral.

Depois da proposta da AHRESP, que pede a aplicação da taxa reduzida de IVA de 6% nos serviços de alimentação e bebidas, Ljubomir Stanisic, mediático chef do 100 Maneiras, lançou um apelo online este domingo – chefs e proprietários de restaurantes pedem a redução do IVA até ao final de 2021 e a isenção da Taxa Social Única (TSU) até ao final de 2020.

A mancha negra começou a ser partilhada às 18.00. O apelo é directo: “Precisamos de ajuda. Somos 240 mil pessoas na restauração em Portugal”. Na publicação inicial, Ljubomir Stanisic reforça: “Não queremos combater. Não nos queremos opor. Não queremos politizar. Não queremos ir contra a maré, antes ajudar a remar a favor dela. Queremos Ser. Queremos abrir.”

José Avillez, João Rodrigues, Alexandre Silva, Leonel Pereira, António Galapito, José Júlio Vintém, Vítor Adão e Hugo Nascimento foram alguns dos chefs que partilharam o apelo. Pequenos cafés e restaurantes juntaram-se à causa.

O IVA da restauração está neste momentos nos 13%. Só a aplicação destas medidas ajudará a minimizar o impacto de dois meses de portas fechadas – os serviços de take-away e entregas ao domicílio que alguns restaurantes começaram não têm volume suficiente para ajudar a pagar contas.

À Time Out, Rui Sanches, director e fundador da Plateform, com 150 restaurantes em Portugal, explica que é necessário um apoio a longo prazo: “São necessários apoios com as rendas e contratos, tanto nos restaurantes de rua como de centros comerciais, incentivos a fundo perdido para auxiliar a tesouraria dos restaurantes, prolongamento dos períodos de lay-off durante o período de constrangimento da lotação dos restaurantes, um alívio da carga fiscal mediante revisão das taxas de IVA e um reforço das linhas de crédito de apoio à Economia COVID-19”.

A Direcção Geral de Saúde apresentou na última sexta-feira as normais oficiais para a reabertura dos restaurantes a partir de 18 de Maio – além da capacidade reduzida e da distância de dois metros entre clientes, todos os empregados terão de usar máscara. Serviços de self-service e buffet são desaconselhados.

