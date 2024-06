Os resultados das eleições europeias em Lisboa, freguesia a freguesia

O resultado deste domingo deu ao PS uma (magra) vitória. No distrito de Lisboa, também. No entanto, a capital continua “laranja”. E se olharmos ainda mais de perto?

O Partido Socialista venceu as eleições deste domingo, com 32,1% dos votos e oito deputados eleitos para o Parlamento Europeu. A Aliança Democrática, coligação que reúne PSD, CDP-PP e PPM, ficou ligeiramente atrás, com 31,12% dos votos e sete deputados eleitos. Chega (9,79%, dois deputados), Iniciativa Liberal (9,07%, dois deputados), Bloco de Esquerda (4,25%, uma deputada) e CDU (4,12%, um deputado) foram as restantes forças políticas a garantir representação em Bruxelas. Livre (3,75%) e PAN (1,22%) ficaram de fora.

O resultado é nacional. No distrito de Lisboa, a ordenação é diferente. A IL, por exemplo, ficou em terceiro lugar. O Livre, em quinto, à frente de BE e CDU. E o PS não garantiu o primeiro lugar em todos os concelhos: Sintra, Amadora, Odivelas, Loures, Vila Franca de Xira, Arruda dos Vinhos, Sobral de Monte Agraço, Alenquer, Azambuja e Cadaval deram a vitória aos socialistas; mas a preferência dos demais foi pela AD. No mapa eleitoral, pintaram-se a laranja os concelhos de Lourinhã, Torres Vedras, Mafra, Cascais, Oeiras e Lisboa.

Na capital, a AD ganhou com 27,9% dos votos e o PS ficou-se pelos 26,71%. Seguiram-se IL (14,67%), Chega (7,64%), Livre (7,5%), BE (6,1%), CDU (4,87%) e PAN (1,36%). Ou seja, além da mudança no topo, também se registam, face aos resultados nacionais, diferenças na relevância eleitoral dos outros partidos, em particular da IL e do Livre, embora também do BE – e, em sentido oposto, do Chega, que em Lisboa tem um peso inferior ao que granjeou em todo o país, mesmo com a queda acentuada em relação às recentes eleições legislativas de Março.

Lisboa é, no entanto, uma cidade heterogénea, com diferentes sensibilidades políticas espalhadas pelo seu território. E os resultados vistos de uma forma mais granular mostram-no bem. Como votaram os eleitores da capital, freguesia a freguesia? É o que vamos ver abaixo. Entre as diversas particularidades, nota para Arroios e São Vicente, onde o Chega ficou atrás de todos os partidos com assento parlamentar à execpção do PAN; e nota ainda para Belém, a única freguesia onde o ADN ficou entre os oito mais votados, isto é, à frente do PAN.



Os resultados em Lisboa por freguesia

Ajuda

PS – 34,7%

AD – 20,6%

IL – 11,9%

Chega – 7,9%

Livre – 7,1%

CDU – 6,4%

BE – 6,1%

PAN – 2%

Alcântara

PS – 29,1%

AD – 24,2%

IL – 14,4%

Livre – 8,4%

Chega – 7,2%

BE – 6,7%

CDU – 5,3%

PAN – 1,7%

Alvalade

AD – 31,1%

PS – 21,8%

IL – 17,7%

Livre – 8,5%

Chega – 6,5%

BE – 5,7%

CDU – 4,3%

PAN – 1,3%

Areeiro

AD – 32,7%

PS – 20,7%

IL – 17,2%

Livre – 8,4%

Chega – 6,5%

BE – 6,3%

CDU – 4%

PAN – 1,1%

Arroios

AD – 26,6%

PS – 23,3%

IL – 12,8%

Livre – 10,3%

BE – 9,4%

CDU – 6,6%

Chega – 6,4%

PAN – 1,4%

Avenidas Novas

AD – 33,1%

PS – 19,7%

IL – 18,6%

Livre – 8,2%

Chega – 6,6%

BE – 6%

CDU – 3,8%

PAN – 1,1%

Beato

PS – 34,1%

AD – 20,9%

Chega – 11,6%

IL – 10,7%

Livre – 6,1%

CDU – 6,1%

BE – 5,7%

PAN – 1,3%

Belém

AD – 35,4%

PS – 21,5%

IL – 18,7%

Chega – 6,8%

Livre – 6%

CDU – 3,9%

BE – 3,9%

ADN – 1%

Benfica

PS – 31%

AD – 26,4%

IL – 13,4%

Chega – 7,1%

Livre – 7%

BE – 5,5%

CDU – 4,7%

PAN – 1,5%

Campo de Ourique

AD – 30,3%

PS – 26,1%

IL – 15,4%

Livre – 7,1%

BE – 6,3%

Chega – 6,1%

CDU – 4,3%

PAN – 1,5%

Campolide

PS – 28,2%

AD – 27%

IL – 14,6%

Chega – 8%

Livre – 7,1%

BE – 5,5%

CDU – 4,8%

PAN – 1,5%

Carnide

PS – 28,8%

AD – 28,1%

IL – 15,1%

Chega – 8,2%

Livre – 6,1%

CDU – 5%

BE – 4,3%

PAN – 1,2%

Estrela

AD – 35,1%

PS – 21,4%

IL – 16,1%

Livre – 7,1%

Chega – 6,7%

BE – 5,2%

CDU – 4,2%

PAN – 1,3%

Lumiar

AD – 30,9%

PS – 23,6%

IL – 18,6%

Livre – 7,2%

Chega – 6,7%

BE – 5%

CDU – 3,9%

PAN – 1,3%

Marvila

PS – 39,3%

AD – 21,3%

Chega – 12,8%

IL – 7,4%

BE – 5,1%

CDU – 4,7%

Livre – 4%

PAN – 1,5%

Misericórdia

PS – 27,9%

AD – 24%

IL – 13,6%

Livre – 8,9%

BE – 8,5%

Chega – 6,8%

CDU – 6,5%

PAN – 0,9%

Olivais

PS – 30,7%

AD – 23,9%

IL – 11,4%

Chega – 9,2%

Livre – 7,2%

BE – 6,1%

CDU – 5,8%

PAN – 1,7%

Parque das Nações

AD – 30,4%

PS – 25,5%

IL – 18,5%

Chega – 7,5%

Livre – 6,3%

BE – 4,2%

CDU – 3,9%

PAN – 1,2%

Penha de França

PS – 29,2%

AD – 20,4%

IL – 11,6%

BE – 10,3%

Livre – 9,8%

Chega – 7,4%

CDU – 6,4%

PAN – 1,5%

Santa Clara

PS – 32,7%

AD – 22,7%

Chega – 13,9%

IL – 10,8%

CDU – 5%

Livre – 4,8%

BE – 4,4%

PAN – 1,3%

Santa Maria Maior

PS – 30,2%

AD – 19,8%

IL – 9,8%

BE – 8,9%

Chega – 8,9%

Livre – 8,6%

CDU – 8,3%

PAN – 1,6%

Santo António

AD – 28,5%

PS – 21,6%

IL – 16,4%

Livre – 9,9%

BE – 7,5%

Chega – 6,8%

CDU – 4,4%

PAN – 1,7%

São Domingos de Benfica

AD – 33,7%

PS – 24,2%

IL – 16,2%

Livre – 7,4%

Chega – 5,9%

BE – 5%

CDU – 3,8%

PAN – 1,3%

São Vicente

PS – 27,2%

AD – 22,5%

BE – 10,8%

IL – 10,7%

Livre – 10,2%

CDU – 7,3%

Chega – 6,5%

PAN – 1,5%

