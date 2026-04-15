Os rolinhos da Cinnamood chegaram a Portugal (e a canela não é a protagonista)

A Cinnamood nasceu na Primavera de 2022, na cidade de Colónia, na Alemanha. A ideia foi de Anna Schlecht e Luca Breuer, que resolveram reinventar os cinnamon rolls, rolinhos de canela comummente servidos no norte da Europa e na América do Norte. “O clássico sabor a canela é o coração dos nossos rolinhos tradicionais, mas é apenas o ponto de partida da experiência que procuramos oferecer”, diz-nos Breuer, depois de visitarmos o primeiro espaço da marca em Portugal, no número 270 da Rua Áurea. “Não queremos ser a loja dos rolinhos de canela. Queremos partir da receita clássica para, a partir daí, criarmos as nossas próprias versões. Seria muito difícil chegar ao que é o nosso delicioso rolinho de tiramisú ou pistáchio se lhes adicionássemos canela.”

Não há maneira de passar pelas vitrines da Cinnamood sem pararmos, no mínimo, para espreitar. Rolinhos de canela é o que não faltam por aí. Há muito que a versão americana do sueco kanelbulle, uma especialidade tradicional que remonta ao início do século XX, chegou aos cafés e pastelarias da cidade. Mas aqui os rolinhos vão, como nos antecipara Breuer, muito além da receita de massa brioche e recheio de canela. Entre os 17 sabores disponíveis (4,90€-5,90€), salta logo à vista o “Dubai Dream”, que combina creme de pistáchio com creme de avelã e nougat de receita própria. Destacam-se ainda, por exemplo, o de framboesa, com cobertura de queijo creme e compota de framboesa, e o de oreo, com creme de avelã e nougat de receita própria. O difícil é mesmo escolher e há de facto opções para todos os gostos, dos menos aventureiros aos mais gulosos, fãs de Speculoos e Red Velvet.

Rita Chantre

“A nossa estratégia assenta em estar constantemente a inovar”, revela-nos Breuer, que refere também, a par de “fornecedores europeus de primeira linha”, a aposta em “colaborações relevantes a nível local”. “Um excelente exemplo é a nossa recente parceria com Liliana Filipa”, uma criadora de conteúdo portuguesa de moda e beleza, conhecida pela sua participação no reality show Secret Story e o seu podcast Porque Ela Pod, sobre ser mulher e empresária. A ideia, explica-nos, é estabelecer uma ligação com a comunidade local. Neste sentido, Breuer confessa também sentir-se “profundamente inspirado pela riqueza do património gastronómico português”. “Apesar de ainda não podermos revelar receitas, estamos a explorar activamente formas de incorporar sabores e ingredientes locais nas nossas ofertas. Convidamos-vos a ficar atentos. Em breve, lançaremos anúncios exclusivos e emocionantes.”

O espaço na Baixa – que é a 50.ª Cinnamood, já presente em mais de quatro dezenas de localizações, em dez países – foi aberto por Nádia e Pedro Freitas, um casal português que se cruzou com a marca enquanto vivia em Frankfurt e decidiu candidatar-se ao programa de franchise. Para além dos rolinhos, que podem ser consumidos no local ou levados em caixas de um, dois, quatro ou seis, também há oferta de cafetaria, com destaque para as bebidas quentes (2,20€-4,50€), feitas com torrefacção de café caseira, onde se inclui um latte cor-de-rosa, e os smoothies de assinatura (8,50€-9,50€), incluindo o verde “Green Fusion”, com pistáchio, kiwi, abacate, banana e proteína. É uma criação de Liliana Filipa e está disponível apenas até ao final de Junho. Se preferir, há ainda bebidas frias (4,80€-5,90€), como o “Mango Matcha Splash”, com manga e matcha, como o próprio nome sugere, e pode levá-las em viagem – há copos de viagem à venda, bem como postais com mensagens e até uma sweatshirt da marca.

Rita Chantre Rolinhos de framboesa, Oreo e Dream Dubai, com smoothie de Spirulina e bebida fria de manga e matcha

“A nossa visão a longo prazo é que uma Cinnamood proporcione um certo ambiente e uma experiência de excelência quer estejamos em Munique ou em Lisboa. Estamos empenhados em criar o que chamamos de 'terceiro lugar', um espaço entre a casa e o trabalho, onde os clientes possam relaxar com um café especial, um batido ou um rolinho fresco”, acrescenta Breuer, que se mostra satisfeito com a nova localização, escolhida “não só pelo seu elevado fluxo de peões”, mas também por ser um ponto “em que tanto turistas como locais se cruzam”. “Estamos muito entusiasmados com a recepção em Lisboa e estamos sempre à procura de oportunidades para levar a experiência Cinnamood a novas cidades. Embora não possamos partilhar detalhes específicos sobre uma possível expansão para o Porto neste momento, incentivamos os nossos fãs a seguirem os nossos canais oficiais para ficarem a par das próximas novidades sobre o nosso crescimento em Portugal.”

Rua Áurea, 270 (Baixa). Seg-Qui e Dom 10.00-20.00, Sex-Sáb 10.00-21.00

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