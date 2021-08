Ostras e espumante: o Verão não acaba tão cedo no La Contessa

Na Rua Amarela de Cascais, encontra até ao final de Setembro um bar pop up com ostras das rias de Aveiro e da Culatra a 2€ a unidade.

Por estes dias, sempre às quintas e sextas-feiras, o La Contessa – Carpaccio House, o pequenino mas concorrido restaurante da Rua Amarela, em Cascais, tem um Oyster and Bubbles Bar.

“Montámos uma barraquinha do lado de fora com o chef abrindo as ostras frescas para os comensais e colocando o molho desejado. A maneira mais simples e clássica de servir", diz em comunicado a proprietária, Alessandra Miranda, que quer continuar a celebrar o Verão com este bivalve que, quando fresco, sabe sempre a mar.

Neste bar pop up, que se manterá na Rua Amarela até ao final de Setembro, as ostras, que vêm ora de Aveiro, ora da Culatra, têm o preço de 2€ (a unidade), podendo ser servidas com um molho à escolha do cliente (limão, asiático com um toque de limão e gengibre e vinagrete).

"Resolvemos escolher produtos locais, pois ajudar a nossa economia depois de uma pandemia seria primordial. E as ostras portuguesas são deliciosamente frescas e temos que aproveitar ao máximo essa iguaria", acrescenta ainda a responsável, que abriu este pequeno restaurante de carpaccios, piadinas e tártaros em 2015.

Para acompanhar as ostras, a proposta do La Contessa é um espumante leve e fresco, o Caves São João (18€/garrafa, 5€/copo), produzido na Bairrada, com notas de citrinos, abacaxi, pêssego e citrinos e tília.

DR

A acompanhar este pop-up, entre as 18.00 e as 20.00, há a companhia do saxofonista Mark Cain.

