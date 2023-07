Outubro vai aquecer com The Spetacular Cabaret Fest

O festival que celebra as artes performativas do burlesco regressa para uma quinta edição, a 6 e 7 de Outubro. Este ano, os artistas sobem ao palco no Espaço Laboratório.

Organizado pela associação Grande Cabaret Lisboa, em parceria com a produtora Cartola de Artistas, The Spetacular Cabaret Fest está de regresso a Lisboa para mais dois dias de festa, entre 6 e 7 de Outubro.

Se na edição anterior ocuparam um espaço histórico da cidade, num evento que decorreu no edifício de A Voz do Operário, este ano o palco será montado no Espaço Laboratório, localizado na freguesia do Parque das Nações. “Um novo espaço cultural que tem como ambição o intercâmbio cultural e elevar as artes performativas em Portugal ao nível mundial”, lê-se num comunicado enviado à imprensa.

A quinta edição reúne mais de 30 artistas nacionais e internacionais, entre convidados e seleccionados via concurso, num festival que abrange vários sectores das artes performativas, como burlesco, cabaret e espectáculos de variedades. Uma “celebração que recupera o estilo boémio das grandes metrópoles europeias, com o intuito de inscrever Portugal no mapa dos festivais internacionais deste género artístico”, cujos bilhetes já estão à venda. Os preços vão dos 15€ (o bilhete normal para a plateia) aos 110€ (um bilhete duplo com bebidas à mistura, para os dois dias de festival).

Espaço Laboratório. Av. Infante Dom Henrique, 336A (Parque das Nações). 6 e 7 de Out às 19.00. 15€-110€

