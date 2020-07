Oysho promove aula de paddle surf e brunch gratuitos na Arrábida

A Oysho tem tentado manter a população activa um pouco por todo o mundo desde o início do confinamento, com a partilha de treinos diários nas redes sociais. No último mês, a marca espanhola do grupo Inditex assinalou o Dia Internacional da Yoga com 12 horas de aulas no Instagram e no YouTube. Agora chega a Portugal o Day Off, uma iniciativa de eventos desportivos ao ar livre a decorrer desde o início do mês. Aponte a data: 24 de Julho.

As duas primeiras semanas do Day Off realizaram-se em Espanha, em Cadaqués e San Sebastián. Em Portugal, o evento terá lugar na zona da Arrábida, em Setúbal, mas o local é secreto e só os participantes seleccionados têm acesso à informação, através de um e-mail de confirmação. Para reservar o seu lugar, é necessário inscrever-se online e ser maior de idade.

A programação é gratuita e começa com uma de paddle surf, às 10.00. Logo a seguir há pausa para repôr as energias com um brunch, pelas 13.00. As actividades retomam às 16.00 com uma sessão de yoga e meditação. Pelo meio já sabe, é aproveitar o mar da Arrábida para mergulhos e banhos de sol.

