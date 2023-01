‘Painéis de São Vicente’ adornam a mais recente cerveja da Dois Corvos

A nova Vicentes é uma barleywine com 14% e resulta de uma colaboração com o Museu Nacional de Arte Antiga.

Os Painéis de São Vicente são um dos ex-libris do Museu Nacional de Arte Antiga. Mas estas seis pinturas a óleo e têmpera sobre madeira de carvalho estão actualmente a ser restauradas por uma vasta equipa de especialistas portugueses e estrangeiros, e o projecto só deve estar concluído no próximo ano. Até lá, vai ser possível apreciá-los numa lata de cerveja da Dois Corvos.

O recipiente da nova Vicentes, a mais recente criação da cervejeira lisboeta, em parceria com o Museu Nacional de Arte Antiga, está adornado com uma interpretação estilizada desta icónica obra do século XV, que já inspirou desde livros a peças de teatro e cuja autoria é atribuída ao pintor régio Nuno Gonçalves. Porém, o que mais importa é o que está lá dentro, neste caso 44 cl de barleywine, com um teor alcoólico de 14%.

A morena em apreço ainda não molhou estes lábios, no entanto, de acordo com as informações partilhadas por João Jesus, responsável pelo marketing e comunicação da Dois Corvos, foi “produzida dando uso à mais antiga receita de que há registo. Tem uma aparência vínica e sabores que remontam aos primórdios desta popular bebida. No palato, entendem-se notas de pão, mel, melaço, caramelo e toffee – características essas que os mais atentos dirão confundirem-se com as das (também centenárias) cervejas trapistas, da Bélgica”.

Por agora, esta bomba alcoólica de edição limitada encontra-se à venda apenas no bar do Museu Nacional de Arte Antiga, no taproom da Dois Corvos, em Marvila, e online, em shop.doiscorvos.pt. Cada lata custa 6€, no site da cervejeira.

