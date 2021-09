Palácio de Queluz vai replicar uma festa do século XVIII, à luz das velas

Há mais de 200 anos não havia fotografia, muito menos vídeo, e por isso só podemos imaginar como seriam as festas da aristocracia de então. Mas a 2 de Outubro, num evento organizado pela Parques de Sintra no Palácio Nacional de Queluz, vamos poder ver ao vivo e a cores como eram as festas nocturnas que o palácio acolheu no século XVIII. E nem é necessário levar traje de cerimónia.

O palácio que começou por ser a residência de verão da corte, durante o reinado de D. Maria I, é um belo exemplar da arquitectura palaciana portuguesa e os seus jardins pouco lhe ficam a dever. É aí que vai decorrer o Queluz à Luz das Velas, a 2 de Outubro, entre as 20.00 e a meia-noite, um evento que assinala as Jornadas Europeias do Património. E que convida os visitantes a embarcar numa experiência imersiva ao longo dos principais pontos de interesse dos jardins do palácio, iluminados à luz de mil velas… LED – não arriscando assim uma outra réplica, mas do grande incêndio de 1934.

A música também fazia parte das festas palacianas e será parte imprescindível deste evento, com um recital de piano e voz marcado para as 21.00 na cafetaria, com a soprano Nádia Fidalgo e a pianista Melissa Fontoura. Juntas irão interpretar árias de ópera, opereta, canções napolitanas e temas de musicais da época. Esta viagem ao século XVIII também será acompanhada pela Escola Portuguesa de Arte Equestre que fará duas apresentações de 20 minutos. A primeira, às 20.30, no Jardim Pênsil e a segunda, às 22.10, junto à Cascata Grande.

Os bilhetes podem ser adquiridos, em exclusivo, na bilheteira online da Parques de Sintra, e o preço é igual ao de uma visita normal aos Jardins do Palácio de Queluz.

Palácio Nacional de Queluz. Largo do Palácio de Queluz. Sáb (2 de Outubro) 20.00-00.00. 5€ (adultos); 3,50€ (jovens e séniores); 15€ (famílias de 2 asultos e 2 jovens). Grátis até aos seis anos.

