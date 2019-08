Palácio Fronteira abre jardins para visitas nocturnas

Em Agosto e Setembro pode conhecer um dos mais belos palácios da cidade à luz da lua. Não perca tempo: as visitas guiadas "Um Jardim à Noite" são limitadas a 30 pessoas.

Já imaginou um passeio nocturno num dos mais belos jardins de Lisboa? O Palácio Fronteira, em São Domingos de Benfica, decidiu abrir portas fora de horas para dar a conhecer os espaços exteriores do seu edifício construído no século XVIII.

A visita guiada de uma hora e meia pelos jardins do palácio dá a conhecer as suas histórias e azulejos. “Estes passeios são um pequeno périplo entre o século XVII e o século XXI, à descoberta dos azulejos do palácio, onde inúmeras histórias se contam, como se conta também neste passeio a história do Palácio e do seu construtor, D. João de Mascarenhas, General das guerras de Restauração, homem culto, militar”, explica a Fundação das Casas de Fronteira e Alorna.

Em português, existem três datas disponíveis: 19 e 29 de Agosto, e 10 de Setembro, sempre entre as 21:00 e 22:30 e orientadas pela investigadora Ana Paula Rebelo Correia, especialista em iconografia. Há também visitas em francês, nos dias 12 e 16 de Agosto, e a 3 e 16 de Setembro.

As inscrições são limitadas a 30 pessoas, sendo aconselhada marcação prévia (cfa-cultura@fronteira-alorna.pt ou Tel.: 217784599). A entrada tem um custo de 16€.

Palácio Fronteira, Largo de São Domingos de Benfica. 19 e 29 Ago, 10 Set (português). 12, 16 Ago e 3 e 16 Set (francês) 21.00- 22.30. 16€

