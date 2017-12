Palácio Nacional de Queluz vai ter videomapping até ao Natal

Não é só na Alameda que o videomapping vai encher a rua de cor, para os lados de Sintra também. O Terreiro do Palácio Nacional de Queluz vai receber a “Oficina de Natal” entre 14 e 23 de Dezembro, uma criação de videomapping que conta a história do Pai Natal ainda antes de se ter tornado no velhinho de barbas brancas.

Antes de se tornar Pai Natal, era apenas Nicolau – um artesão que restaurava brinquedos esquecidos e descartados. A história avança e percebe-se que Nicolau, afinal, começa ele mesmo a recuperar o Palácio Nacional de Queluz. Uma história virada para si mesma que pretende chamar a atenção para um consumo mais responsável e para o trabalho de conservação e recuperação de edifícios históricos, como é o caso deste palácio.

A produção é do ateliê Grandpa’s Lab com animações 3D que serão projectadas nas fachadas exteriores do monumento. A “Oficina de Natal” é de entrada livre e acontece todos os dias entre as 18.00 e as 22.30, sempre de meia em meia hora.

Palácio Nacional de Queluz. Largo Palácio de Queluz. 14 a 23 de Dezembro. A partir das 18.00. Entrada livre.

