Palácio Nacional de Sintra antecipa feriado com visita nocturna grátis

Sempre imaginou como seria passear pelo Palácio Nacional de Sintra depois do jantar? Pode satisfazer a curiosidade já esta semana, numa visita nocturna de entrada livre, onde será apresentada uma peça única em Portugal: um Leito de Aparato do século XVII, que passará a integrar o circuito expositivo do palácio.

Não é propriamente como no filme À Noite, no Museu (2006): em princípio não haverá objectos museológicos a ganhar vida, nem poderá passar a noite inteira lá dentro. Mas o Palácio Nacional de Sintra abre portas esta quarta-feira, 14 de Agosto, para dar a conhecer uma cama rara no cenário mais apropriado: uma visita nocturna grátis, que começa às 20.30 e se prolonga até às 00.30.

“A noite proporciona o contexto ideal para tomar contacto com esta peça e a respectiva época, que marcou a vivência deste Palácio e cuja memória ali se encontra viva”, pode ler-se em comunicado da Parques de Sintra, que apresenta o Leito de Aparado datado do século XVII, em pau-preto de Moçambique e com decoração rica em prata lavrada, como peça única em território nacional. Adquirida em 2016 e sujeita a trabalhos de conservação e restauro entre 2017 e 2019, a peça pertenceu à Casa Ducal de Cadaval e reflecte o elevado estatuto social e económico dos seus proprietários: não era uma cama destinada ao uso quotidiano, servindo apenas como peça de mobiliário de valor simbólico e ostensivo.

“O seu uso pelas famílias reais e pela elite nobiliárquica estava associado a momentos marcantes na continuidade da dinastia ou da linhagem: casamento (fortalecimento da casa), nascimento (sucessão legítima da casa) e morte (perpetuação da memória)”, segundo a organização. “Apenas se conhece um exemplar semelhante a este. Essa outra cama encontra-se em Espanha e faz parte do espólio da Basílica de Santa Maria de Elche, em Alicante. É igualmente de produção nacional e quase idêntica à que agora pode ser vista no Palácio Nacional de Sintra.”

Se quiser participar, a inscrição prévia é obrigatória. No dia do evento, a entrada será efectuada por ordem de chegada, com o tempo de espera a variar consoante o número de participantes. No entanto, todos os inscritos que estejam no local até à hora da última entrada, às 00.00, terão acesso garantido. Caso as condições climatéricas o permitam, será ainda possível aceder à varanda dos aposentos da Rainha Maria Pia, recentemente abertos à fruição pública, e contemplar a Serra de Sintra e o Castelo dos Mouros sob o céu nocturno.

Palácio Nacional de Sintra. Qua 20.30-00.30. Entrada livre.

